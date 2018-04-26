«Башня» раздора

Обязанность руководства любого города - сделать населенный пункт, которым оно руководит, не только благоустроенным, но и безопасным. Своими силами чиновникам в этом вопросе, конечно, не справиться, а потому вся надежда здесь на полицию, для которой безопасность граждан - прямая обязанность.

Нельзя сказать, что Балабаново в этом вопросе особо «проседает», но есть на карте города точка, которая, как прыщ на носу, не дает никому покоя.

Питейное заведение «Башня», расположившееся на обочине трассы А-108 в районе городского рынка, - место, на слух знакомое каждому горожанину. Редкая неделя проходит без того, чтобы здесь не случилось какого-нибудь преступления. Стандартный для этого места криминал - кражи, но в начале апреля на пороге «рюмочной» случилось убийство.

Обстоятельства трагедии полицейские выяснили быстро, поскольку, как сообщал представитель ОМВД по Боровскому району на рабочей планерке администрации, виновник случившегося (представитель одной из восточных национальностей) не прятался и свою вину признал. Однако на этой неделе в социальных сетях появился пост, посвященный данному происшествию, который смело можно счесть разжиганием национальной розни. Его уже начали копировать интернет-сообщества Боровского района, и только по причине вдумчивости боровчан, затребовавших первоисточник обращения, смертельная трагедия не переросла в волну этнической ненависти.

Это обстоятельство, пожалуй, стало не поводом задуматься о возможных последствиях, а прямым толчком к действиям по закрытию криминально опасного заведения. Ведь ранее руководство города уже пыталось вразумить владельца «рюмочной». Договаривались, что наливать здесь перестанут в предутренние часы, чтобы посетители могли-таки отдохнуть от алкоголя перед трудовым днем. Но на ситуацию с безопасностью это, как видно, не повлияло.

Комментируя желание, не совпадающее с возможностями закрыть «Башню», глава города Сергей СУДАКОВ заявил, что не верит в то, что никто не может найти законного способа прекратить деятельность данного питейного заведения. Таким образом, «камушек» полетел сразу в несколько огородов, хозяевам которых придется постараться, чтобы объяснить свое бессилие перед балабановским алкопритоном.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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