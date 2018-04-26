«Калугафармация» будет закупать лекарственные препараты для всех больниц Калужской области

19 апреля состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области. В нем приняли участие главы муниципальных районов и городских округов. Среди вопросов, которые обсудили в ходе официального заседания, оказались меры поддержки многодетных семей, закупка лекарственных препаратов и регулирование деятельности поисковых отрядов.

ЗАКОН ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ПРИНЯТ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ

В числе первых депутаты приняли закон об увековечении памяти погибших защитников Отечества.

В феврале этот документ был принят в первом чтении, после чего дорабатывался с учетом поступивших замечаний и предложений. Напомним, что инициаторами его появления выступили руководители поисковых отрядов, которые ранее руководствовались законом, принятым в 2000 году.

Документ направлен на регулирование основных принципов проведения на территории области работ по поиску и перезахоронению погибших воинов, обеспечения сохранности и содержания воинских захоронений. Кроме этого, он устанавливает полномочия региональных органов государственной власти в сфере увековечения памяти погибших солдат, а также определяет статус областной Книги памяти, куда занесены сведения о погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

Отмечалось, что особенно значимо принятие этого закона в преддверии Дня Победы.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ЗАКРЕПЛЕНЫ ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОМ

В закон «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки» депутаты внесли ряд изменений.

В частности, парламентарии уточнили ряд положений, связанных с предоставлением многодетным семьям социальной выплаты для возмещения процентной ставки по кредитному договору на приобретение или строительство жилья.

Если ранее порядок и условия предоставления данной меры социальной поддержки регулировались постановлением Правительства, то теперь соответствующие нормы будут закреплены в областном законе.

В частности, документом устанавливается, что предоставление ежеквартальной выплаты по кредиту производится одному из членов многодетной семьи, являющемуся заемщиком (созаемщиком) по кредитному договору, в том числе по ипотечному кредиту.

Кроме того, уточняется, что данная выплата предоставляется один раз в три месяца в течение трех лет, но не более срока действия кредитного договора.

РЕГИОН СЭКОНОМИТ НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Депутаты приняли закон, которым будут централизованы закупки медицинских препаратов для лечебных учреждений области.

До этого каждое учреждение закупало лекарства самостоятельно. Большая часть таких закупок проводилась без проведения торгов на сумму до 100 тыс. рублей, что полностью исключает конкуренцию.

С принятием закона единственным поставщиком лекарственных препаратов для всех поликлиник станет государственное предприятие «Калугафармация». Это учреждение на сегодняшний день занимается обеспечением лекарственными препаратами льготных категорий граждан, имеет все необходимое оборудование и транспорт.

В основу законопроекта лег опыт Нижнего Новгорода, который работает по такой схеме уже 10 лет. Изучавшие этот опыт специалисты говорят о существенных объемах экономии, которая достигается тем, что государственное предприятие работает с поставщиками без посредников, напрямую. Позволяют снизить цену и оптовые закупки. Возникнет экономия и в нашей области, где общий объем закупок лекарств в год достигает 2 млрд рублей. Кроме того, новая схема позволит закупать более качественные препараты.

В ходе обсуждения документа председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул, что депутатов беспокоит вопрос - не произойдет ли повышения цен на лекарства, будет ли министерство осуществлять соответствующий контроль и регулировать цены.

Министр здравоохранения Константин Баранов поручился, что такой контроль будет осуществляться.

Комментируя этот вопрос, Виктор Бабурин подчеркнул, что ранее занимался им в должности заместителя губернатора, но решение откладывалось более восьми лет.

- Это важное решение. Когда закупается крупная партия, есть возможность существенно снизить цену. Кроме того, у «Калугафармации» есть своя лаборатория, и она имеет возможность проверить качество поставляемых лекарств. Поставщики, зная это, не решатся пойти на обман. У нас давно нет муниципального здравоохранения, есть только государственное, поэтому и управляться система должна из единого центра, - отметил он.

В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Депутаты приняли решение о создании рабочей группы по подготовке проекта плана мероприятий по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года.

Обращаясь к коллегам, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул, что парламент должен максимально качественно проработать план реализации Послания Президента РФ, который будет являться основным стратегическим документом в работе депутатов на длительную перспективу.

Отметил Виктор Бабурин и тот факт, что рабочая группа будет включать в себя представителей муниципальных районов и городских округов.

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