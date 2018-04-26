26.04.2018

Николай Кузнецов сложил с себя полномочия главы Боровска



На заседании Городской Думы Боровска, состоявшемся 25 апреля, Николай КУЗНЕЦОВ попросил включить вопрос о сложении с него обязанностей главы города, которые он исполнял с 2005 года. Таким, образом, с 3 мая новым председателем Думы станет Светлана ГАЛЕНКОВА.

По словам Николая Васильевича, в силу своего возраста он изначально не планировал идти на новый срок в Городскую Думу, однако на тот момент глава администрации Боровского района Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ убедил его это сделать, поскольку необходимо было передать опыт более молодым депутатам.

- Пришло много новых людей, нужна была преемственность и было необходимо отладить работу нового состава. Но теперь я увидел, что у нас хорошая Дума, депутаты понимают все свои задачи, и понял, кто может стать новым председателем, - отметил Николай Васильевич.

При этом, как рассказал нам Николай Кузнецов, он остается в Городской Думе и продолжит работать в комиссиях уже в качестве рядового депутата. К тому же теперь ему предстоит помогать и делиться опытом со своей преемницей Светланой Галенковой.

- Нормативная база здесь не очень простая, и нужно будет помочь в этом разобраться. Тем более, что у нас в Думе нет штатного юриста и бухгалтера, и я обычно сам оформлял все документы, - отметил он.

Константин ЕРЕМЕНКО

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