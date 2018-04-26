26.04.2018

Весенние субботники в районе должны завершиться до 9 мая



Заместитель главы администрации Боровского района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ рассказал о том, как проходит организация месячника благоустройства. Первоочередной задачей, по его словам, сейчас является осуществление субботников с привлечением местных организаций. Графики этих работ утверждены во всех муниципальных образованиях.

В Боровске уборка территории продлятся до 5 мая, в Балабанове - до 4 мая, в Ермолине - до 27 апреля, в Ворсине - до 4 мая, в СП Кривское - до 8 мая, в СП Совьяки - до 8 мая, в СП Асеньевское субботники уже прошли, однако там планируют их продлить.

Как отметил Алексей Евгеньевич, по окончании месячника благоустройства в планах коммунальщиков стоит проведение более масштабных работ в рамках инициативного бюджетирования, собственных программ муниципальных образований и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», за счет которой должны привести в порядок 34 дворовые и 6 общественных территорий.

Константин ЕРЕМЕНКО

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