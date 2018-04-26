26.04.2018

Боровские силовики отреставрировали мемориальный комплекс



Руководителям поселений Боровского района дано поручение привести в порядок до майских праздников все мемориальные комплексы и памятные места, связанные с Великой Отечественной войной.

В связи с этим чиновники решили возобновить практику, когда местные предприятия и учреждения берут шефство над теми или иными памятными объектами. Причем, как оказалось, подобные списки уже в районе давно имеются, однако некоторые из организаций просто начали об этом забывать.

Тем не менее, есть и обратные примеры, когда добровольцы сами вызываются помочь в ремонте братских могил и памятников. Так, глава администрации СП Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА поблагодарила работников районной прокуратуры и следственного отдела за реставрацию мемориального комплекса в деревне Тишнево.

- Они сами все закупили и все сделали с душой. Спасибо им за это, - поблагодарила правоохранителей Ирина Николаевна.

Константин ЕРЕМЕНКО

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