Дневной стационар в Ермолине могут закрыть в мае?

Работа системы здравоохранения в нашей стране давно стала одной из самых проблемных сфер. Если в крупных населенных пунктах уровень медицинских услуг, предоставляемых государством, еще хоть как-то держится на уровне, то небольшие города испытывают в этом плане огромное количество проблем.

Например, нехватка врачей в ермолинской больнице для местных жителей давно не является секретом. Попасть на прием к тому же хирургу здесь не получится ввиду его банального отсутствия, а единственный вариант, который предлагают в местной регистратуре, это отправиться в Боровск.

А на днях ермолинцев взбудоражили новые неприятные разговоры о якобы готовящемся закрытии дневного стационара. Причем в качестве сроков указывались не какие-то отдаленные даты, а самое начало мая. Далеко не каждый ермолинец может себе позволить воспользоваться услугами частных клиник, тем более, если нужно просто поставить капельницу или сделать укол, поэтому подобное развитие событий могло бы стать весьма неприятным сюрпризом для многих, и в первую очередь для пенсионеров.

Впрочем, как заверил нас главный врач Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК, дневной стационар продолжит работать дальше, и в целом никаких проблем в его работе нет.

Казалось бы, этому заявлению можно было бы только порадоваться, но смутило, во-первых, то, что первой фразой и Владимира Александровича, и главного врача ермолинской больницы Николая ЕРУСЛАНОВА на наш вопрос о предполагаем закрытии были «Кто вам это сказал?» и «Откуда у вас такие сведения?» Как будто мы узнали некий факт, который пока держался в тайне.

А во-вторых, насторожила некоторая нервозность Николая Ерусланова в разговоре с нашим корреспондентом, настойчиво просившего не поднимать эту тему на страницах нашей газеты. Когда же мы поинтересовались, достаточно ли одного врача на весь стационар, он сослался на то, что такова там штатная численность, после чего тут же попросил прекратить беседу.

Однако, несмотря на всю скоротечность нашего общения, Николай Алексеевич все-таки успел признать теоретическую возможность прекращения работы стационара.

- Все бывает в жизни, но в таком случае людям все будет сказано официально, - заявил он.

Так что остается надеяться, что в данном случае дым обойдется без огня и в ермолинской больнице никаких отрицательных перемен не произойдет.

Константин ЕРЕМЕНКО

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