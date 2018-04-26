Кадастровая неразбериха

Захоронение героев войны оказалось в частных владениях.

Перед Днем Победы принято вспоминать тех, кто отдал свои жизни ради спасения нашей Родины. Немало таковых хранит и боровская земля, где достаточно как мемориальных комплексов, так и отдельных захоронений павших героев. Одним из таких знаковых мест можно считать и могилу семьи Новоселовых в деревне Киселево, которая сегодня вдруг стала частью ближайшего СНТ «Лилия».

«ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД»

Подвиг Новоселовых помнят и чтят не только жители нашего района. Алеша Новоселов в декабре 1941 года встретил в лесу раненного советского летчика и укрыл его в доме. Там вместе с матерью мальчика Анисьей Петровной они перевязали солдату раны, переодели его в гражданскую одежду, спрятав летный комбинезон в погреб. Через три дня Алеша помог воину перебраться за линию фронта, которая находилась недалеко от Киселева. Этим поступков мать и сын обрекли себя на смерть - фашисты привезли их к киселевскому лесу и расстреляли у оврага. Их тела еще долго оставались лежать на том же месте для устрашения местных жителей. Новоселовы были посмертно награждены медалью «За отвагу».

Сегодня их захоронение тщательно убирается и поддерживается в надлежащем состоянии администрацией СП Ворсино, а несколько лет назад здесь был проведен капитальный ремонт. Тем не менее, одно обстоятельство побудило людей начать волноваться за дальнейшую судьбу могилы героев. Дело в том, что не так давно территория этого объека была зачем-то вписана в кадастровую собственность находящегося поблизости СНТ «Лилия». Жительница Галина даже разместила по этому поводу в социальных сетях гневный пост.

- Раньше захоронение числилось за администрацией, а сейчас за него должны платить дачники. Это принципиально неправильный подход, т.к. оно должно быть приравнено к воинскому захоронению, которое не может находиться в частной собственности, к нему должен быть организован свободный доступ, осуществляться должный уход. Все это функции администрации, военкомата, а не частного садового товарищества, - пишет женщина.

По ее мнению, если местные власти не в силах содержать захоронение, то останки Новоселовых можно было бы с почестями перезахоронить на балабановский или боровский мемориал.

ОШИБКА ИНЖЕНЕРА

Как отмечает главный специалист по земельным отношения, торговле и бытовому обслуживанию администрации СП Ворсино Валентина ХАСЬЯНОВА, причина этой ситуации, вероятно, кроется в допущенной оплошности кадастрового инженера.

- Когда в СНТ «Лилия» межевали свои земли, то видимо кадастровый инженер ошибся и замежевал этот участок. Не знаю, как он это сделал - наверно сидя за рабочим столом и не выезжая на место. Затем свои земли начали межевать мы, и у нас в этом месте пошло наложение. Теперь, чтобы все исправить, нужно снять с кадастрового учета СНТ земли общего пользования, - пояснила Валентина Васильевна.

По ее словам, в «Лилии» назначен новый председатель, который уже начал такую процедуру и подал соответствующее заявление. Теперь предстоит решить самый сложный вопрос: кто профинансирует новый кадастровый обмер - СНТ или власти поселения.

По словам Валентины Хасьяновой, речи, в любом случае, ни о каком перезахоронении не идет и администрация твердо намерена продолжать добиваться признания кадастровой ошибки и переоформления участка.

Сколько будет тянуться решение данного вопроса, пока неизвестно, однако, как заверила нас Валентина Васильевна, негативно на состоянии могилы Новоселовых это точно не скажется, поскольку ворсинская администрация продолжает за ней следить и убирать.

- В СНТ «Лилия» тоже заинтересованы, чтобы исправить возникшую проблему, так что пусть никто не волнуется. А мы как ухаживали за памятником, так и будем это делать дальше, - отметила Хасьянова.

Константин ЕРЕМЕНКО

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