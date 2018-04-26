До самых до окраин

В Боровском районе готовятся встречать День Победы.



Уже совсем скоро жители нашей страны будут отмечать День Победы в Великой Отечественной войне. Обширную программу торжеств готовят и в Боровском районе.

Что приготовили к 9 мая администрации и ДК поселений, рассказала заведующая отделом культуры администрации Боровского района Ирина БАШКИРЕВА.

НАКАНУНЕ

Подготовка к самому главному празднику страны - Дню Победы, в Боровском районе уже идет полным ходом. Как отметила Ирина Алексеевна, в каждом поселении поведена большая работа по приведению в надлежащий вид мемориальных комплексов и братских могил.

Все библиотеки района примут участие в 9-ой международной акции «Читаем детям о войне». Так, 4 мая в 11:00 по всей России и за ее пределами состоится час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне.

Помимо этого будут организованы такие традиционные патриотические акции как «Георгиевская ленточка» и «Письмо ветерану».

Школьники района примут участие в субботниках по уборке закрепленных за учебными учреждениями воинских захоронений. Также во всех школах пройдут уроки мужества, тематические классные часы и встречи с ветеранами.

БОРОВСКИЙ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В районном центре 6,7 и 8 мая с 12:00 до 15:00 ученики заступят на вахту памяти у Вечного огня, а 9 мая в 10:30 будет дан старт шествию «Бессмертный полк». Как отметила Ирина Алексеевна, участников этой акции в Боровске с каждым годом становится все больше. Во многом, этому способствует то, что сотрудники районной библиотеки готовят макеты и распечатывают фотографии участников Великой Отечественной войны, а администрация Боровска предоставляет жителям штандарты.

В 11:00 на городской площади начнется торжественный митинг, который завершится выступлением духового оркестра, а в 19:00 здесь же перед боровчанами предстанут творческие коллективы Районного ДК. В 20:00 настанет очередь вечерней концертной программы калужских артистов продюсерского центра Алексея МОРГУНОВА. В 22:00 праздничное мероприятие завершит салют.

18 мая Боровск станет одним из участников 6-го международного открытого фестиваля искусств «Дню победы посвящается». Концерт состоится в 17:00 на площадке перед Районным ДК.

БАЛАБАНОВЦЫ ВСТАНУТ НА ВАХТУ У ВЕЧНОГО ОГНЯ

В Балабанове 4 мая в 19:00 творческие коллективы местного ДК выступят на праздничном концерте. 7 мая в 12:00 у братской могилы на улице Коммунальная пройдет митинг, посвященной памяти павшим воинам. На следующий день, 8 мая в 8:00 до 20:00 волонтерский отряд Дома культуры по традиции встанет на вахту памяти в Сквере Победы, а уже 9 мая в 10:00 по улицам Балобанова начнет свое шествие Бессмертный полк, который в 11:00 завершится на площади, где и пройдет митинг-парад.

Вечерняя праздничная программа ожидается в 20:00 на площади перед ДК, где местные артисты порадуют жителей своими яркими выступлениями, а по их окончанию в 22:00 всех ждет традиционный салют.

В ЕРМОЛИНЕ ВСПОМНЯТ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ

В Ермолине 8 мая запланировано возложение цветов и венков к памятникам погибшим солдатам на улицах Боровской и Калинина, а 9 мая пройдут митинги - в 9:00 на улице Русиново и в 9:30 в ОПХ Ермолино.

Торжественный общегородской митинг стартует в 11:00 в парке у памятника защитникам, погибшим в Великой Отечественной. В 13:00 ДК «Полет» ждет всех жителей на праздничный концерт под названием «Мы помним», а с 20:00 до 23:00 на площади перед ДК пройдут танцы под открыты небом.

В ВОРСИНЕ ПРОЗВУЧАТ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Интересную праздничную программу подготовили и в Ворсине. Так, 5 мая в 15:00 в местном ДК ожидается литературно-музыкальный вечер «Песни Победы». 9 мая в 10:30 по селу прошествует «Бессметный полк».

В 11:00 в Сквере Победы ворсинцы соберутся на митинг «Победный май, великий май». После его окончания с 12:00 до 13:00 там же начнется акция «Полевая почта», а перед зданием ДК будет работать интерактивная площадка «Солдатская завалинка». Здесь же пройдут мастер-классы «Голубь мира», «Цветы Победы», а полевая кухня угостит всех желающих солдатской кашей.

В 13:00 начнется концерт «Дорогами фронтовых бригад», затем в 14:30 настанет очередь выступления духового оркестра. В 19:00 около ДК всех любителей караоке ждет мероприятие «Песни в солдатской шинели», а также вечер танцев. Финальной точкой праздника станет салют, который можно будет увидеть в 22:00.

В КРИВСКОМ ЗАЖГУТ «СВЯЧУ ПАМЯТИ»

Не обойдут вниманием День Победы и в СП Кривское. Памятные митинги с возложением цветов состоятся 8 мая в таких деревнях, как Городня, Фатеево и Новомихайловское, в котором на 11:00 запланирован концерт «Чтобы помнили».

9 мая в 10:30 по Кривскому пройдет «Бессмертный полк». В 11:00 у мемориала стартует торжественный митинг, а по его окончанию начнется театрализованный концерт «Дорогами войны». Вечером здесь же жители соберутся на традиционную в Кривском акцию «Свеча памяти».

В СОВХОЗЕ БОРОВСКОМ ПОЧТЯТ ПАМЯТЬ ПАВШИХ ВОИНОВ

В СП совхоз Боровский 9 мая также не забудут возложить цветы к захоронениям павших воинов. В 11:00 у памятника в совхозе Боровском состоится торжественный митинг, а в 12:00 в центральном и комлевском ДК будут организованы праздничные концерты.

В СП СОВЬЯКИ ПРИСОЕДИНЯТСЯ К ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

Концертная программа ДК деревни Совьяки состоится 5 мая в 13:00. А 9 мая митинг с возложением цветов запланирован на 10:00 у стелы и братской могилы в Сатино, а также в 12:00 у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам в деревне Редькино. В это же время в митяевском ДК пройдет литературно-музыкальный концерт. В 14:00 на памятный митинг придут жители деревни Ильино.

ПОМНИТ СЕРДЦЕ - ПОМНИМ МЫ

Немало мероприятий по случаю Дня Победы приготовлено и в СП Асеньевское. 8 мая в 11:00 в Тишнево начнется митинг «Помнить, чтобы жить», а в 14:00 в асеньевском ДК будет дан старт концертной программе «С войной покончили мы счеты».

9 мая в 12:00 у борисовского мемориала также состоится митинг. На 15:00 в серединском ДК запланирован концерт «Помнит сердце - помним мы».

Олег ФОМЕНКО

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