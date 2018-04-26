Период ожидания

Боровск и Балабаново вышли на финишную прямую в погоне за многомиллионными грантами.

С прошлого года в России заработала программа благоустройства «Формирование комфортной городской среды». Несмотря на то что в 2017 году она сделала пробный шаг и поучаствовать в ней смогли далеко не все города, Балабанову и Боровску повезло - их включили в список счастливчиков.

Тем не менее, деньги, на которые претендует любое поселение по данной программе, не идут ни в какое сравнение с шансом получить финансирование из федерального бюджета на благоустройство масштабного проекта. И сейчас оба города, удачно миновав отборочный тур, шагнули навстречу заветным миллионам. В погоне за ними им всего-то надо обойти несколько десятков конкурентов.

БЕЗ ЧЕТВЕРТИ СТО

О том, что Балабаново и Боровск решили побороться за большой куш для благоустройства своих территорий, стало известно еще в начале года. В Балабанове заявили о намерении за госсредства привести в порядок территорию круглогодичного отдыха горожан - прибрежную зону реки Страдаловки и лесного массива, прилегающего к ней.

На этапе регионального конкурса главе администрации Вячеславу ПАРФЕНОВУ было что показать. Еще в 2017 году выпускники-архитекторы создали три проекта, которые открыли новый взгляд на возможность благоустройства территорий. Среди них самым помпезным оказалась как раз зона Страдаловки. По задумке молодых и смелых данное пространство должно было превратиться в город-сад. В начале 2018 года администрация поделилась идеями с горожанами, которые поддержали широкий замах идеи. Таким образом, красивые картинки с лодочной станцией, понтонами, зонами активного и пассивного отдыха, освещением и озеленением получили шанс на реализацию.

Поскольку до недавнего времени этот проект находился в разделе «фэнтези», то его стоимость (даже с погрешностями) никто особо не просчитывал. Глава администрации лишь упомянул при общении с горожанами, что приблизительно на это придется потратить под сотню миллионов. Тем не менее, и семьдесят пять миллионов, на которые сейчас претендует в рамках участия в конкурсе Балабаново, - огромные деньги на благоустройство одной зоны. И если их удастся получить, то это станет небывалым счастьем для самого города и предметом зависти городов куда покрупнее.

В РАМКАХ ИСТОРИИ

Что касается Боровска, то у него другая история и, соответственно, проект, заявленный на федеральный конкурс. В отличие от Балабанова, где акцент сделали на досуговую зону, Боровск пошел проверенным путем - решил надавить на историю, корни которой у этого исторического поселения настолько глубоки, что статусом достопримечательности можно наделить каждый квадратный метр сегодняшней территории муниципалитета.

Здесь тоже не забыли про одобрение местных жителей, тем более это являлось обязательным пунктом участия в «миллионном» состязании. В результате большинством боровчан решено преобразить Городище.

Стоит отметить, что этот проект станет привлекателен не только для местных жителей, которые заинтересованы в опрятности территории своего родного города, но и для туристов, на которых в последние годы огромную ставку делает не только местная администрация, но и районная.

Не стоит забывать, что в прошлом году райцентр боролся за право войти в «Золотое кольцо» и, не получив желаемого, от этой идеи не отказался. А потому благоустройство еще одной территории с уклоном на экскурс в историю - дополнительный бонус в привлечении туристов, которые едут за новыми впечатлениями.

Если Боровску удастся обойти в этой гонке своих соперников, то на нынешнем вполне обычном месте появятся амфитеатр, имитация крепостной стены с тематическими забавами, а общая территория Городища будет завязана в единую картину науки, искусства и истории, что, впрочем, для Боровска дело обычное.

БЕЗ ДАЛЬНИХ ПОЛОК

18 апреля в Калуге состоялось заседание межведомственной комиссии под председательством первого заместителя губернатора Калужской области Дмитрия ДЕНИСОВА. На ней и были представлены все участники «миллионной» гонки от нашего региона.

Среди малых городов, которых в Калужской области насчитывается двадцать, о своих амбициях не заявили лишь два. Это означает, что у Балабанова сложилась довольно серьезная конкуренция даже на первом этапе. Однако комиссия выделила проект этого поселения в семерке самых ярких, а глава администрации Вячеслав Парфенов, лично презентовавший проект Страдаловки, считает своим сильным соперником лишь Людиново, у которого в качестве преимущества имеется согласие инвесторов принять участие в реализации проекта, стоимость которого, как и в балабановском случае, выше возможных призовых.

Тем не менее, такая оценка на распределение «призового фонда» не влияет. А значит, Балабанову остается только надеяться, что из заявок на участие в конкурсе, поданных со всех регионов РФ, он войдет в число шестидесяти победителей.

Что касается Боровска, то у него вообще мега-задача: попасть в двадцатку исторических поселений, которым на их проекты выделят по пятьдесят миллионов рублей.

Несмотря на нескрываемую надежду на победу, оба сити-менеджера заявляют, что если фортуна им не улыбнется, повод для оптимизма будут искать самостоятельно. Михаил Климов называет Городище приоритетным проектом, реализовывать который намерены во что бы то не встало. Где для этого здесь собираются брать деньги, Михаил Павлович афишировать не стал, заявив лишь, что бросать идею город не намерен и реализует ее в любом случае.

Этим, крайним, путем пойдут и в Балабанове. Таких сумасшедших денег, которые требуются на благоустройство зоны Страдаловки, у бюджета нет, зато есть желание сделать привычное место отдыха горожан лучше, чем когда-то было. Вячеслав Парфенов говорит о возможной реализации планов поэтапно с одновременным поиском инвесторов. Однако пока коллеги по работе и ожиданию говорят о возможных вариантах в полголоса, в душе надеясь получить миллионы для своих поселений. В таком режиме ожидания им еще предстоит побыть около месяца, поскольку прием заявок Минстрой России завершает только 27 апреля, а результат масштабного соперничества станет известен лишь в конце мая.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Благоустройство»