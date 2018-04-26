Минувший ураган подтвердил хронические проблемы энергетиков

Ураган, бушевавший в Калужской области в минувшие выходные, заставил аккумулировать все административно-технические силы и в Боровском районе. Здесь, как и во время зимнего снегопада, и во время прошлогоднего ледяного дождя, основной проблемой стало электроснабжение, в итоге повлиявшее на другие сферы жизни.

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В Боровском районе в результате погодных условий без света остались около 30 населенных пунктов. Длительное ожидание возобновления подачи электричества, без которого в частном секторе замирают водоснабжение и отопление, заставило жителей набирать номер боровских РЭС.

Однако, как позже жаловались потребители в соцсетях, дозвониться до диспетчера было практически невозможно. На обратном конце телефонного провода можно было услышать лишь: «Все линии вызываемого абонента заняты».

Тем не менее, за выходные ситуация практически полностью была исправлена, и к понедельнику лишь три населенных пункта оставались без света.

Несмотря на возмущения боровчан, и.о. главы администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ поблагодарил на своем планерном совещании энергетиков, отметив, что в их «недоступности» не было ничего удивительного.

- Когда несколько десятков тысяч людей пытаются дозвониться на один или два телефонных номера, то очевидно, что так будет всегда. Особенно учитывая, что в этот момент РЭС всех мобилизует на работы технического характера, и в качестве диспетчеров остаются не так много людей, которым еще необходимо координировать бригады, - отметил Николай Александрович.

Для того же, чтобы жители все-таки в подобные моменты были в курсе событий, он предложил оповещать их с помощью сайта районной администрации и размещения информации в социальных сетях. Алгоритм этой работы он попросил утвердить на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

СЧИТАЯ МЕТРЫ

Но суть проблемы, естественно, не в раскаленном телефоне. Если бы потребители не остались без привычного набора коммунальных услуг, то и звонить диспетчеру не возникло бы никакой надобности. А потому, все прекрасно понимают, что и в этот раз энергетиков подвела плохая «профилактическая работа».

Именно об этом говорили на совещании в Балабанове, где после недавнего отключения водоснабжения по причине ремонтных работ силами ГП «Калугаоблводоканал» весь город вновь остался без воды, но уже не по вине «водяных». Насосы на водозаборе перестали работать, поскольку оказалась повреждена электролиния, питавшая данный стратегически важный для балабановского поселения объект. А потому муниципальным властям пришлось ночью решать проблему и везти на место свой генератор, а также организовывать подвоз питьевой воды в микрорайоны города.

Комментируя минувшие проблемы, замглавы администрации Балабанова по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ предложил провести совещание, на котором подробно разобрать перечень работ, которые необходимо выполнить энергетикам, чтобы перестать ввергать многотысячный города в пещерные условия.

- Необходимо реконструировать электросети, чтобы водозабор не страдал, - резюмировал Михаил Александрович.

Но если замена оборудования требует немалых денег и времени на его закупку, то для работы по своевременной очистке территории вдоль линий электропередач от деревьев, которые валят ветер, снег и ледяной дождь, необходимы только системный подход и контроль над качеством исполненного. В противном случае, даже новые провода не выдержат разгула стихии.

О необходимости двигаться в этом направлении завил и и.о. главы администрации Боровского района. Он рекомендовал обратить внимание на деревья, угрожающие своими размерами бесперебойной подаче электроэнергии в населенные пункты.

- Черты технических зон охраны линий электропередач, которые у нас есть, а это от девяти до пятнадцати метров, во многих случаях явно недостаточно. Большая часть этих линий проходит через лесные массивы, где деревья достигают высоты двадцати метров и выше, - отметил Николай Калиничев.

В связи с этим он поручил своим подчиненным совместно с энергетиками и представителями Министерства лесного хозяйства провести комиссионные обследования деревьев, которые находятся за полосой отвода и представляют угрозу линиям электропередач, чтобы затем их убрать.

Иван КРЕЧЕТ

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