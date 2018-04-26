С глаз долой

В Боровске уберут стоянку из центра города.

Боровск сегодня считается одним из самых привлекательных для туризма малых городов в нашей стране. Старинные дома и церкви создают здесь неповторимую историческую атмосферу, которую сегодня уже редко где можно встретить. Однако ощущение духа истории очень быстро исчезает, когда встречаются такие типичные явления современности, как пьяные дебоширы или неповоротливые фуры у продуктовых магазинов, перекрывающие дорогу и пешеходам, и машинам.

Именно такие ситуации зачастую можно наблюдать в самом центре Боровска возле стоянки на площади Ленина. И, похоже, что терпение местной власти постоянно смотреть на эту картину лопнуло.

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с тем, что районный центр становится одним из самых востребованных для туризма малых городов России, боровские чиновники озаботились вопросом расширения пешеходных зон. Свое внимание они обратили в первую очередь на площадь Ленина, где располагается большая автомобильная стоянка.

Причин заняться именно этой территорией несколько - с одной стороны, появляется дополнительное пространство для прогулок, с другой - здешнюю панораму больше не будет портить массовое скопление автомобилей. Немаловажным фактором также служит вопрос безопасности, поскольку большое количество ошивающихся поблизости подозрительных людей отпугивает не только приезжих, но и самих боровчан.

Тем не менее, можно не сомневаться, что найдется немало тех, кто воспримет ожидаемые перемены отрицательно. В первую очередь, это, конечно, будут таксисты, что лишатся удобнейшей площадки для поиска клиентов, а также расположенные поблизости торговые точки, ведь сегодня там периодически можно увидеть заграждающую проход огромную фуру, с которой ведется разгрузка товаров в сетевой магазин. Впрочем, как отмечает Михаил Климов, грузовой транспорт вообще не должен туда заезжать, однако окончательно победить это явление пока не получается.

- Мы с этим боремся. Привлекаем ГИБДД, но поставить сюда на постоянной основе сотрудника автоинспекции невозможно. Поэтому в магазине этим пользуются, по сути, наплевав на мнение жителей и администрации города, - отметил Михаил Павлович.

Поэтому после того, как эта территория станет пешеходной, заехать сюда большегрузам будет весьма проблематично. Хотя на что не пойдешь ради бизнеса, так что нельзя полностью отметать и подобное развитие событий.

ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Как отмечает Михаил КЛИМОВ, необходимость в этой стоянке уже почти отпала, особенно учитывая, что значительную ее часть занимают так называемые транзитные автомобили или, проще говоря, дачники, что приезжают сюда исключительно с целью отовариться, а затем едут дальше. Но поскольку сегодня немало магазинов открываются на подступах в город, то останавливаться в Боровске им уже нет никакой необходимости. К тому же, в ближайшее время просторный сетевик должен появиться и возле строительного рынка.

Тем не менее, рубить с плеча и полностью убирать парковку все-таки не станут, поскольку, что это может стать серьезной проблемой, в том числе для туристических автобусов, которые просто не смогут нигде приткнуться.

- Мы сдвинем радиус парковки и оставим ее по окружности пешеходной зоны. Машиномест там будет меньше, но таким образом мы не получим транспортный коллапс и улучшим исторический центр города. Тем более, что сейчас на стоянке происходит не пойми что: куча машин, таксисты, кучкуются непонятные люди и мусорят там. Нередко доходит и до криминальных ситуаций, - отметил Михаил Климов.

Впрочем, не стоит сомневаться, что выделенную полосу моментально облюбуют все те же вездесущие частные извозчики, так что администрации еще предстоит подумать, как с ними быть.

Планируется, что первый этап благоустройства данного места будет заключаться только в переводе ее в пешеходную зону. Таким образом, в Боровске появится удобная площадка для катания на роликах, велосипеде и т.д. Также градоначальник допустил возможность размещения на ней различных аттракционов. А уже на следующем этапе после обсуждения с жителями будет решено, что здесь делать дальше, - создать детскую площадку, спортивную зону, сквер или что-либо другое.

Очистить территорию парковки должны ближе к концу августа, до Дня города.

Константин ЕРЕМЕНКО

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