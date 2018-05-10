Калужские волонтеры будут делиться опытом на платформе Заксобрания

Председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН провел заседание координационного совета по взаимодействию с участниками волонтерской деятельности. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента Наталья ЛОГАЧЕВА, Татьяна БАТАЛОВА, представители муниципалитетов региона, а также члены Молодежного парламента и представители общественных организаций.

ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Открывая заседание, Виктор Бабурин отметил, что добровольчество - это важное общественное явление, которое объединяет самых разных людей и является примером их активной гражданской позиции. В настоящее время, по его словам, координационные советы по волонтерству созданы во многих регионах страны. Идею создания такого совета в Калужской области поддержал губернатор Анатолий Артамонов.

- После инаугурации главы государства будет принято много указов, в том числе по реализации Послания Президента России. Думаю, Владимир Путин не обойдет стороной и вопросы развития волонтерства, - подчеркнул председатель.

В своем выступлении Виктор Бабурин отметил, что самое ценное в волонтерской деятельности заключается в том, что люди добровольно проявляют активность в разных сферах и делают это по зову сердца.

Среди основных направлений добровольчества председатель назвал работу с пожилыми людьми и детьми, помощь животным, заботу о природе, участие в проведении международных мероприятий.

- Я много общаюсь с ветеранами, - рассказал Виктор Бабурин. - Преклоняюсь перед теми, кто помогает людям старшего поколения, ведь они прошли войну, и все, что могли, отдали Отечеству.

Затронул председатель и тему предстоящего Чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране. Он подчеркнул, что здесь также необходима помощь волонтеров.

- Сегодня для России - это один из очень важных экзаменов. Весь мир будет оценивать нашу состоятельность. Думаю, что волонтеры помогут справиться с этим ответственным мероприятием.

ДОРОГОЙ МИЛОСЕРДИЯ

Председатель Калужского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Лариса ПАХОМОВА рассказала о работе по оказанию адресной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.

Отмечалось, что региональные и местные отделения «Красного Креста» оказывают медико-санитарную помощь гражданам, занимаются реализацией благотворительных программ, помогают при стихийных бедствиях и военных конфликтах.

- Одно из направлений нашей работы - Служба милосердия. 26 волонтеров ухаживают за тяжелобольными гражданами. Кроме того, в Калуге создано 3 медико-санитарных комнаты, где пожилые люди могут получить необходимую медицинскую помощь. Только в прошлом году их посетили более 4 000 человек, - рассказала Лариса Пахомова.

Об инициативах молодых людей участникам рассказала заместитель председателя молодежного парламента Дарья НИКЕЕВА. Среди них ставшие традиционными акции «Добеги до Победы», «Тест по истории Отечества», «Эстафета Огня Победы», «Свеча Памяти» и многие другие.

- Мы планируем взять шефство над воинским захоронением на территории поселка Мехзавод в Козельске, - рассказала Дария Никеева. - Кроме того, члены молодежного парламента готовы оказать помощь в проведении мероприятий другим волонтерским объединениям в регионе.

«СЕРЕБРЯНАЯ» ПОМОЩЬ

Депутат Татьяна Баталова рассказала о заседании регионального организационного комитета по проведению Года добровольца и намеченном в этой связи плане мероприятий в регионе. А Наталья Логачева затронула тему работы «Серебряных волонтеров», отметив, что это движение успешно развивается в муниципалитетах Калужской области.

Подводя итоги встречи, Виктор Бабурин предложил провести следующее заседание в режиме видеоконференцсвязи.

- Мы должны предоставить людям возможность делиться опытом. Необходимо учиться друг у друга и говорить слова благодарности за проводимую работу, - подчеркнул он.

Планируется, что заседания координационного совета станут регулярными и будут проводиться ежеквартально.