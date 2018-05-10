10.05.2018

Экзаменационные задания для школьников распечатают в классах



Все меньше времени остается до начала ЕГЭ. Обязательными дисциплинами для сдачи остается русский язык и математика. Что касается предметов по выбору, то, как рассказала заместитель заведующего отделом образования Боровского района Зинаида ЛУЗГАЧЕВА, боровские выпускники в последние годы в основном предпочитают такие предметы, как профильную математику, обществознание, физику, биологию, историю, химию.

Допуском к ЕГЭ является сочинение, которое школьники пишут в декабре, а также удовлетворительная аттестация по итогам учебного года. По словам Зинаиды Алексеевны, первый этап уже прошли все районные выпускники, правда некоторым из них пришлось в феврале писать сочинение по новой.

Кроме того была осуществлена подготовка к экзамену учеников и разъяснительная работа с родителями. Обучение прошли и работники, которое будут привлекаться к проведению данных мероприятий. Приведено в порядок необходимое техническое оснащение.

Всего в районе определены два пункта сдачи ЕГЭ. Основной из них - это школа №1 в Боровске, где предусмотрены видеокамеры, средства подавления связи и метоллодетектор. Второй пункт для ребенка с ограниченными возможностями организуют в Балабанове.

В этом году все материалы для экзаменов отпечатают непосредственно в аудиториях. Затем работы выпускников отсканируют и отправят в электронном виде в Государственную экзаменационную комиссию. Доставка детей на экзамены будет вестись школьным автобусом, расписание которого уже утверждено.

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