Николай Калиничев предложил опережать Общенародный фронт

Руководители Боровского района обсудили ситуацию со свалкой строительных отходов в Боровске на улице Латышской, на которую недавно обратили внимание в калужском отделении ОНФ.

Как отмечают активисты, в прошлом году они вывезли отсюда 40 кубометров мусора, однако в апреле местные жители вновь забили тревогу и сообщили общественникам о том, что склон и овраг засыпаны фрагментами железобетонных изделий с торчащей арматурой. При этом, как отмечают представители ОНФ, на интерактивной карте их проекта «Генеральная уборка» имеется 34 свалки, расположенных в Боровском районе, а убраны из них только три.

В связи с этим, глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ дал поручение руководителям поселений постоянно следить за информацией, которая поступает от ОНФ, а также постараться наладить с представителями данного общественного движения контакт для того, чтобы реагировать на подобные сообщения более оперативно. По мнению Николая Александровича, это позволит ликвидировать завалы еще до занесения их в интерактивную карту. А на устранение уже имеющихся там боровских свалок Калиничев дал срок две недели.

- Мы должны уйти из статистики ОНФ и решать подобные вопросы в плановом порядке, а не славиться на всю область. Мы не мусорный район! - подчеркнул Николай Калиничев.

Что касается проблемного участка на улице Латышской, то, как рассказал глава администрации Боровска Михаил Климов, в ближайшее время это место будет приведено в порядок.

- Там на водоводе был большой порыв. А поскольку место находится на склоне оврага, то вода его размыла, была угроза обрушения на дорогу, которая идет вдоль него. Поскольку осенью отремонтировать это место не представлялось возможным, то для того, чтобы склон держался, мы приняли решение засыпать его крупногабаритными материалами, в том числе щебнем и кирпичом. А сейчас у нас уже заключен контракт, и в ближайшее время мы склон рекультивируем и отсыплем его землей, - пояснил Михаил Павлович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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