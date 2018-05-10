Солнце на асфальте

Боровчане отметили 73-ю годовщину Великой Победы.

9 Мая - самый патриотичный праздник для россиян всех возрастов. В это день свою связь с Великой Победой ощущает каждый из нас, желая стать участником торжественных событий. Благо, сделать это нетрудно, поскольку каждый из муниципалитетов Боровского района ежегодно готовит тематические программы, в которых главные участники Дня Победы - ветераны, и их потомки бок о бок скорбят и радуются.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ



В Балабанове ко Дню Победы были приурочены мероприятия, прошедшие заранее до главной даты. Школьники и волонтеры помогали администрации доставить подарки в дома ветеранов, а творческие коллективы Дома культуры подготовили праздничный музыкальный спектакль.

Однако главные события развернулись 9 мая, когда «Бессмертный полк», значительно увеличившийся в этом году, под музыку обошел город и выстроился на площади перед ветеранами.

Традиционным событие официальной церемонии стал пробег спортсменов города, преодолевших дистанцию от Боровска до Балабанова. Эта идея возникла много лет назад, когда у города не было своего Вечного огня, и его в факеле доставляли самые выносливые молодые спортсмены. Несмотря на то, что необходимость в этом давно отпала, традицию преодолевать дистанцию сохранили.

Обязательной составляющей является запуск в небо воздушных шаров и голубей, а также полевая кухня в сквере Победы, которая всегда собирает вокруг себя горожан, желающих отведать солдатской каши. А вот в качестве новинки в этом году сотрудники городского музея подарили возможность горожанам побывать в настоящей военной палатке.

БЕЗ ПАФОСА

К главному празднику страны как следует подготовились и в СП Кривское, где в преддверии 9 мая усиленно проводили субботники, делали ямочный ремонт, чистили и убирали дороги, а также наносили на нее свежую разметку.

Накануне Дня Победы митинги с возложением цветов прошли в нескольких деревнях поселения, а уже на следующий день утром по Кривскому прошел «Бессмертный полк», после которого, как всегда, состоялись митинг и театрализованный концерт. Не отказались кривчане от еще одной своей традиционной акции «Свеча памяти».

Как отметил глава администрации СП Кривское Алексей МАКСИМЕНКО, с каждым годом отдать дань уважения павшим воинам собирается все больше жителей. При этом местные чиновники не стараются любым способом придать этим мероприятиям массовости, а предпочитают, чтобы народ шел на них осознанно.

- Мы делаем ставку на государственный патриотизм. Потому что иногда у некоторых происходит подмена понятий и для них это становится некой тусовкой, где кому-то можно попиариться и хорошо провести время. А нам хочется, чтобы люди вспоминали тех, кто проливал кровь, защищая нашу страну, - отмечает Алексей Витальевич.

ВСЕМ МИРОМ

В СП Асеньевское к 9 мая отремонтировали и привели в порядок большинство воинских захоронений. В частности, это касается таких деревень, как Федорино, Борисово, Асеньевское, где на братской могиле было заменено ограждение, также новый памятник установлен в Жилетово.

Активно помогали наводить чистоту к празднику и жители поселения, которые выходили на субботники. Среди них были не только взрослые, но и представители подрастающего поколения - в том числе ученики абрамовской, борисовской и коростелевской школы. Кроме того, свой вклад внесли и сотрудники районного следственного отдела и прокуратуры, отреставрировавшие мемориальный комплекс в деревне Тишнево.

Что касается митингов, то они были организованы 8 мая на самых крупных братских могилах поселения - Тишнево, Асеньевское, Борисово, Ищеино, Федорино. А 9 мая по улицам деревни Асеньеевское и Борисово прошел бессмертный полк. Причем в Асеньевском эта акция состоялась впервые. А жители деревни Отяково на 9 мая в память о не вернувшихся с войны родственниках установили на храме Георгия Победоносца памятную доску.

В ЧЕСТЬ ГЕНЕРАЛА

Ермолинцы побывали на памятных митингах на улице Русиново, ОПХ и в городском парке, где было организовано основное общегородское собрание, включая концерт и танцы.

Также местное объединением ветеранов спецназа «Русь» перед 9 мая вновь организовала автопробег. Его участники почтили память и возложили цветы к могилам павших солдат. Одним из пунктов их маршрута стало захоронение в районе ул. Русиново, 139, где к празднику установили памятник в честь генерала Михаила Ефремова, штаб которого базировался на этой же улице.

С РАННИХ ЛЕТ

В СП Совяьки митинги с возложением цветов и «Бессмертный полк» были организованы сразу в трех населенных пунктах - Сатино, Редькино, Ильино. Причем, несмотря на то, что местные ученики на 9 мая в основном отправились в городские поселения района, на этих мероприятиях было немало детей дошкольного возраста, приходивших вместе с родителями, бабушками и дедушками.

- Мы всегда стараемся привлекать больше молодежи, чтобы они с ранних лет знали, что такое патриотизм, - пояснил глава администрации СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ.

НЕ НАДО ГРУСТИ

Обширную концертную программу на 9 мая по традиции подготовили и в селе Ворсино. Здесь после участия в шествии «Бессмертного полка» жители собрались в Сквере Победы, где каждый желающий мог отведать приготовленной в военно-полевой кухне каши. Кроме того, в этом же месте развернулись три палатки с караоке военных лет, медсанчастью, где людям объяснялось, как, например, делать себе перевязку, а также с почтой, где ворсинцы могли написать послание не вернувшимся с фронта солдатам. В это же время проходил мастер-класс «Голубь мира» - из бумаги были сделаны птицы, которыми затем украсили дерево возле мемориала.

Получилось запоминающимся и выступление творческих коллективов в местном ДК. В этом году большинство номеров было посвящено артистам, помогавшим в военные годы поддерживать солдатам боевой дух и скрашивать их будни: Галине Улановой, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой и т.д. Причем в основном исполнялись вполне жизнерадостные композиции.

- В этом году мы решили, что грустные песни и стихи должны быть на митинге, а уже в концертном зале нужно поднимать людям настроение, тем более что среди зрителей есть пожилые люди и ветераны, которые очень эмоционально относятся к тому, что звучит со сцены, пропуская это через себя, - отметила директор ДК села Ворсино Алесья Шилова.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Усиленно приводили в порядок объекты, посвященные Великой Отечественной войне и в районном центре, причем этот процесс там решили не останавливать даже после 9 мая. Так, в ближайшее время капитальный ремонт ожидает боровский Вечный огнь. Правда каких-то глобальных изменений внешнего облика комплекса не планируется и основную часть работы составит замена мраморной плитки и брусчатки.

Сами же праздничные мероприятия, как и всегда, получились трогательными и массовыми. Боровчане активно поддержали и шествие «Бессмертного полка», и торжественный митинг на городской площади, с удовольствием посмотрели выступление творческих коллективов и традиционный салют.

- Каждый год приходит много молодежи, поскольку это главный праздник нашей страны, который объединяет и старшие поколения и младшие. Эта преемственность сегодня важна как никогда, - отметил глава администрации Михаил Климов.

Маленькие боровчане в этот день рисовали на асфальте свои «победные» рисунки: георгиевские ленты, поздравления с «9 мая» и, конечно же, солнце. Яркое и мирное над нашими головами, за которое сражались наши предки.

Иван КРЕЧЕТ

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