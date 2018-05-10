Подарки очевидные и нет

Всего месяц остался до Дня независимости России, который на широкую ногу отмечают в Балабанове, поскольку в этот же день здесь празднуют День города. Как обычно, к этому событию муниципалитет готовит обширную программу торжеств, со множеством спортивных, культурным и интерактивных мероприятий.

Однако помимо создания атмосферы праздника, администрация города в последние годы взяла за обыкновение дарить горожанам ощутимые подарки. К примеру в прошлом году им стал сквер Молодоженов.

В этот года в белом доме тоже задумались о том, что хорошего и полезного успеть сделать в части благоустройства поселения. Даже успели в конце апреля провести тематическое совещание узким кругом, чтобы без пафоса обсудить, какие планы возможно реализовать, учитывая, что только весной город занялся поиском подрядчиков для своих проектов.

В числе реальных планов оказался фасад городской библиотеки, который задумали оформить в виде большой книжной полки. На въезде в удаленный микрорайон ул. Дзержинского возле ракеты появится клумба в цветах российского флага. На улице Лермонтова уложат резиновое покрытие на детской площадке, построенной в прошлом году по программе инициативного бюджетирования.

Среди возможных, рассматривается завершение обустройства сквера Воинской доблести на ул. Капитана Королева. Чтобы реализовать данный проект, окружные депутаты Районного Собрания скинутся деньгами, которые они ежегодно получают из районного бюджета на благоустройства поселений, интересы которых представляют.

Также, возможным местом для разрезания красной ленточки станет МФЦ, помещение для которого сейчас активно ремонтируют на ул. Боровской,1.

Возможно, что-то из намеченного не удастся торжественно открыть именно 12 июня. Но, думается, жители города с пониманием отнесутся к такой ситуации, поскольку в данном случае не подбить дело к указанному сроку, а исполнить его качественно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»