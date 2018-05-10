На одной волне с жителями

В поселениях района полным ходом идет подготовка к работам по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», к которой присоединится в том числе совхоз Боровский. Несмотря на ограниченность средств, в местной администрации планируют привести в порядок территорию возле трех многоквартирных домов.



Войти в данную программу в совхозе хотели еще в 2017 году, наметив, помимо благоустройства дворов, еще и ряд нуждающихся в облагораживании общественных зон. Для этого местными чиновниками была проделана внушительная подготовка: от составления документации до согласования с жителями. Однако, как мы помним, на первом этапе в этом проекте получили возможность поучаствовать только Боровск и Балабаново.

И вот теперь совхоз Боровский наконец-то тоже готовится приступить к реализации на своей территории «Комфортной городской среды». Так, в этом году будут осуществлены работы возле домов 15, 17, 19 по улице Центральной, а также установлена детская площадка на той же улице у домов 21 и 23.

Как признается глава администрации СП совхоз Боровский Антон МАСНЯК, в связи с тем, что средств в общей сложности на это будет выделено только один миллион 700 тысяч рублей (притом, что смета изначально составлялась на 6 миллионов), планы пришлось скорректировать, в том числе отказавшись от общественных пространств. Тем не менее, сильно расстраиваться жителям не стоит, поскольку все задумки не выбросят, как несбыточные мечты, а перенесут на следующий год, искренне надеясь, что благоустройство центральной части сельского поселения осуществится.

Что касается домов, которые войдут в программу в текущем году, то, по словам Антона Александровича, они выбраны не случайно.

- Во-первых, там было со стороны людей большое желание, а во-вторых по этим адресам у нас самая высокая плотность населения, - отметил Масняк.

При этом в совхозе с пониманием относятся к софинансированию, что является обязательным условиям для участия. Пусть 1% - это относительно не много, но обычно далеко не все идут даже на такие затраты. Тем не менее, по словам Антона Александровича, местное население готово помочь властям благоустроить их населенный пункт.

- У нас многие хотят быть в этой программе. Мы двигаемся в рамках имеющегося финансирования, но думаю, что к 2020 году все должно быть нормально, - подчеркнул глава администрации.

Также немало работы местные власти планируют сделать за счет собственного бюджета. В частности, помимо совхоза Боровского, две детские площадки должны появиться в деревне Комлево.

Константин ЕРЕМЕНКО

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