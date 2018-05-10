Без формализма

От спортивных функционеров ждут активности.

Заместитель заведующего отделом спорта Боровского района Сергей ТИХОНОВ на днях выступил перед местными чиновниками с докладом о развитии спортивной инфраструктуры. И, несмотря на то, что озвученные цифры произвели впечатление, представители администраций нашли, за что пожурить докладчика.

СТАТИСТИКА АКТИВНОСТИ

На сегодняшний день в районе насчитывается 97 спортивных объектов. Из них 36 расположены на территории Балабанова, 21 - в Боровске, 10 - в Ермолине, а 30 приходится на сельские поселения. Единовременная прописная способность всех этих объектов составляет 2358 человек в час, что соответствует примерно 20% обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Что касается боровского ФОКа «Звезда», то, по словам Сергея Александровича, уже запущена процедура его включения во всероссийский реестр объектов спорта и соответствующие документы направлены в Министерство спорта РФ. Ожидаемая дата включения в реестр - 31 июля этого года.

Однако, несмотря на то, что пока проводить официальные соревнования в ФОКе нельзя, в нем активно проводятся тренировочные занятия по самым разным направлениям. Так, еженедельно тренажерные залы там посещает около 330 человек, игровой зал - 450 человек, зал фитнес-аэробики - 95 человек.

При этом, как отметил Тихонов, только 10% всех спортивных сооружений района находятся в хорошем состоянии. 62 объекта остаются в неудовлетворительном состоянии, а 24 объекта нуждаются в капитальном ремонте.

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Что касается планов по улучшению спортивной инфраструктуры, то в перспективе должен быть разработан проект спортивного комплекса по спортивной гимнастике в Боровске, отремонтированы школьные стадионы, зарегистрированы 3 плоскостных сооружения, построен дворец спорта в Балабанове, а также создан центр зимних видов спорта в боровском бору.

Между тем, у некоторых чиновников к докладу Сергея Тихонова возникло немало вопросов. В частности, глава администрации СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ удивился тому, что в его поселении зарегистрированы как спортивный объект только одна многофункциональная спортивная площадка. Хотя помимо этого там возведено немало - это зоны для волейбола, армреслинга, игры в городки. Сергей Александрович на это ответил, что им не предоставили соответствующую документацию, однако этот ответ Георгия Ивановича не устроил.

- А вы запрашивали у нас эту документацию? - возмутился Георгий Гурьянов.

Как результат такого невнимания, чиновники призвали Сергея Тихонова подходить к своей работе менее формально и уделять внимание не только учету и паспортизации сооружений, но новым идеями по развитию всей спортивной инфраструктуры района.

- Мы ждем от вас активной деятельности, и любая ваша инициатива будет поддержана и депутатским корпусом, и главами администраций, - отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Подводя итог обсуждению развития спортивной инфраструктуры Николай Александрович отметил, что уже в этом году нужно начать заниматься предпроектными работами по балабановскому дворцу спорта, который должен включать в себя бассейн и ледовую площадку, а также по центру спортивной гимнастики в Боровске.

Константин ЕРЕМЕНКО

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