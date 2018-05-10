Очевидное и вероятное

Николая Калиничева назначили главой администрации Боровского района.

После перехода с Ильи ВЕСЕЛОВА в правительство Калужской области кресло главного чиновника Боровского района оказалось вакантным. Впрочем, особой борьбы за него не случилось, поскольку реальной альтернативы прибывшему из Калуги Николаю КАЛИНИЧЕВУ так и не нашлось.

ДРУЖЕСТВЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Около месяца Николаю Александровичу пришлось управлять администрацией района в качестве временного руководителя . И вот на апрель заседании боровского Районного Собрания он, наконец-то, избавился от приставки «ио», став полноправным главой исполнительной власти района.

Для выбора нового главы, как и положено, была создана конкурсная комиссия, которая должна была дать свое заключение по кандидатам после двух этапов отбора - оценки предоставленных документов и личных собеседований. В результате, список претендентов получился не слишком обширным. В нем у Николая КАЛИНИЧЕВА числился лишь единственный конкурент в лице заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.

Еще совсем недавно Алексей Евгеньевич курировал коммунальные вопросы в Балабанове и теперь по пришествию каких-то нескольких месяцев мог сделать головокружительную карьеру, встав у руля всего Боровского района. Однако красиво это выглядело только в теории, а на практике было прекрасно понятно, что Степанов лишь помогает Калиничеву соблюсти формальную процедуру назначения главой муниципального образования. Это было понятно уже хотя бы из заключения конкурсной комиссии, особо отметившей, что Николай Калиничев по своим профессиональным навыкам и опыту больше соответствует предъявляемым требованиям.

Тем не менее, Алексей Евгеньевич добросовестно зачитал депутатам свою «предвыборную» программу, где были обозначены такие цели, как развитие транспортной доступности и инженерной инфраструктуры, содействие пропыленному расширению и жилищному строительству и т.д. В целом же его речь носила достаточно обобщенный характер, без углубления в какие-либо детали, а потому не заняла слишком много времени.

ЧЕЛОВЕК ГУБЕРНАТОРА

А вот Николай Калиничев делился мыслями по поводу развития района достаточно долго и скрупулезно, и ему даже пришлось напомнить про регламент, ограничивающий время выступления. Как отметил Калиничев, основная задача, которая сегодня стоит перед властью, это повышение качества жизни населения. Причем в Боровском районе многие пути для ее решения уже заложены предыдущими руководителями. В частности, это Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ и Илья ВЕСЕЛОВ, сделавшие, по словам Николая Александровича, много для того, чтобы наш район был гордостью Калужской области.

- Моей задачей является продолжить имеющееся здесь поступательное движение. тем более, что Боровский район на сегодняшний день самый крупный и экономически развитый в Калужской области и один из самых сложных по инфраструктуре, промышленным и сельскохозяйственным внутренним связям, - отметил Николай Александрович.

Основные проблемные сферы, по мнению Николая Калиничева, можно разделить на несколько блоков. Первая из них - это ЖКХ, в том числе водоснабжение и водоотведение.

- Глобальный вопрос для Боровского района - это система очистных сооружений канализации. Пути решения понятны и очевидны и по многим из них уже есть понимание и финансирование. Никакого волшебства здесь произойти не может. Это достаточно сложная работа и предстоит выполнить много мероприятий, но у нас есть видение этих приоритетности проектов, - пояснил Калиничев.

Другими болевыми точками Боровского района, обозначенными Николем Александровичем, стало качество местных дорог и тротуаров, капитальный ремонт многоквартирных домов, газификация, благоустройство дворовых территорий и общественного пространства и т.д.

В своей речи Николай Александрович несколько раз упомянул и губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА, как бы намекая, что он приехал сюда не просто так, а выполняя поручение Анатолия Дмитриевича. Итогом этого выступления стало единогласное решение народных избранников назначить главой администрации района именно Николая Калиничева.

Константин ЕРЕМЕНКО

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