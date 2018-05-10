Администрации не успевают за недовольством населения

На дворе середина мая, а потому в муниципалитетах Боровского района ещё только набирает обороты работа по ямочному ремонту в самых проблемных местах. Однако ждать, когда это процесс явит себя в полную силу, жители поселений не хотят, желая уже сейчас ездить и ходить по ровным дорогам. Свое недовольство они больше не таят в душе, а бурно выплескивают в социальных сетях, давая повод для обсуждения интернет-сообществу.

К примеру, жители Боровска высказали претензию по поводу состояния тротуара на улице Коммунистической, правда, не указав конкретного места. Комментируя это на рабочей планерке, глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ заявил, что не мешало бы знать точные координаты недовольства, поскольку Коммунистическая - улица довольно длинная. Тем не менее, градоначальник пояснил, что тротуаром в данном направлении муниципалитет занимается, постепенно двигаясь от центра. В этом году благоустройство тротуара на въезде в город Михаил Павлович пообещал дотянуть до автобазы.

В Балабанове пешие граждане недовольства не высказывают, вероятно, искренне веря, что свое обещание привести в божеский вид сразу две убитых тротуара города администрация выполнит. Как сообщил сити-менеджер Вячеслав ПАРФЕНОВ на ремонт дороги на улице Боровской (от аптеки до сетевого магазина), а также на ул. 50 лет Октября от светофора на А-108 до территории железной дороги (мимо центральной проходной «спички») планируется потратить без малого пять миллионов рублей. Все запланированные работы проведут в течении предстоящего летнего периода.

Тем не менее, повод для недовольства нашли автомобилисты, задав вопрос: когда, наконец, уже отремонтируют разбитую дорогу перед тоннелем? И, несмотря на то, что на том же совещании в районе Вячеслав Викторович пообещал привести в порядок проблемное место к концу июня, ситуация с дорогой у тоннеля исправится лишь частично.

Муниципалитет имеет законное право потратить деньги только на свою территорию, а потому обновление дороги светит именно примыкающей к А-108 части улицы Южной. А вот областную трассу ремонтировать город не имеет никакого права, тем более, этим должно заниматься ДРСУ-5 - местное представительство ГКУ «Калугадорзаказчик», обслуживающее все областные дороги.

Весной силами предприятия на въезде в город был проведен ямочный ремонт, но ровности дорожному полотну это не прибавило. А потому, объем работ, обещанный со стороны администрации Балабанова, проблему лишь слегка уменьшит, но не решит полностью.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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