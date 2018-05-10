Кто в «доме» хозяин?

Администрация Боровска пытается очистить центр города от нелегальных такси.



Судьба парковки на площади Ленина в Боровске продолжает будоражить умы местных жителей. Новость о том, что местная администрация решила сделать там пешеходную зону, разделила людей на два лагеря сторонников и противников данной затеи. Тем не менее, боровский градоначальник Михаил КЛИМОВ твердо намерен идти в реализации этой идеи до конца и уже попросил очистить территорию стоянки от вагона, где размещается местная служба такси.

СТОИМ, ГДЕ ХОТИМ

Диспетчерской служба такси на площади Ленина находится возле реставрируемого дома. Неприглядный вид вагона вкупе с неказистым забором создают не самую красивую панораму центра города. Некоторые жители даже обращались по этому поводу к властям, в связи с чем на проблемное место вышла целая делегация. Сюда пришел и глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, и депутат местной Городской думы Александр НЕКРАСОВ, на чьем избирательном участке как раз располагается данный объект, и предпринимательница Елена ЗАЛЕВСКАЯ - владелица того самого такси и организации, занимающейся восстановлением исторического здания.

Главной вопрос, который стоял перед собравшимися, что делать с диспетчерской, особенно учитывая, что 18 августа город отметит свой юбилей и проведение мероприятий по соседству с будкой явно не придаст им праздничности. К тому же постоянное сосредоточение поблизости водителей, значительную часть из которых составляют мигранты, постоянно приводит к тому, что остается много мусора и возникает криминогенная обстановка.

Впрочем, как отметила Елена Валерьевна, далеко не все автомобили с шашечками, что здесь стоят, числятся в ее службе - в основном это нелегальные частники. Она уже пробовала переносить диспетчерскую на автостанцию, но лучше от этого никому не становилось. Прогнать же незаконно осуществляющих свою деятельность таксистов она просто не может.

- Они мне говорят: «Ты купила эту площадь? Где хотим, там и стоим!» - сетует Залевская.

Причем перспектива сделать из территории стоянки пешеходную зону Елену Валерьевну совсем не пугает, а скорее даже наоборот - она поддерживает это начинание, поскольку ее служба находит клиентов с помощью телефона.

БИЗНЕС В ТЕМУ ТУРИЗМА

К обсуждению ситуации присоединилась даже проходившая мимо продавщица из местного магазина. Она выступила в защиту предпринимательницы и заявила, что в утренние часы тут просто не протолкнуться от транспорта гостей нашей страны, не имеющих к официальному такси никакого отношения.

- С 8 до 10 утра площадь забита. Мы здесь живем и не можем поставить машину, чтобы сходить за продуктами, потому что все занято, - возмутилась женщина.

Как рассказал Михаил Климов, несколько лет назад уже обсуждалась возможность выделения участка, где могли бы находиться автомобили всех городских служб такси, но проблема заключается в том, что даже если из центра уйдут официальные перевозчики, то частники все равно никуда не денутся, тем самым легальному бизнесу будет нанесен значительный ущерб.

Поэтому сейчас городские власти пошли по другому пути и решили вообще убрать стоянку, оставив лишь немного места под парковку по окружности будущей пешеходной зоны.

- Мы приняли такое решение, понимая, что ГИБДД все равно на всех не хватит, потому что процедура поимки нелегального таксиста достаточно трудоемкая. Нужно осуществить контрольную закупку, а когда это начинают делать, то все об этом узнают и благополучно разбегаются. Гаишники не могут здесь жить, это могут быть разовые акции, но системно навести порядок тут достаточно тяжело, - отметил Михаил Климов.

К тому же, по его словам, предлагаемая им мера станет отличным стимулом для предпринимателей открывать не только торговые точки, но и что-то другое.

- В Боровске есть достаточно магазинов вне площади Ленина, а в центре они не нужны. Пусть их переделывают под гостиницы или под что-то другое. У нас туристический город и полно москвичей, готовых тратить деньги. Ну сделайте для них хоть что-нибудь помимо тупого купи-продай! Это могли бы быть какие-то развлечения и места для отдыха, которых в Боровске нет. Туда бы с удовольствием приходили и местные жители, и туристы, - отметил Михаил Павлович.

Что касается расположенного вагончика, то Елену Залевскую попросили убрать его до 1 августа. Однако диспетчерская отсюда все равно никуда не денется, а скорее всего переедет в строящееся здание, что за исключением крыши уже практически готово.

Константин ЕРЕМЕНКО

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