Опережая ситуацию

В Боровском районе готовятся ко встрече с немирными футбольными фанатами.

Все меньше времени остается до чемпионата мира по футболу, который должен стать одним из самых крупных спортивных событий последних лет в нашей стране. Несмотря на то, что на боровской земле нет ни баз для размещения сборных команд, ни стадионов, где будут проходить матчи, руководство местной администрации поставило задачу обеспечить на территории района дополнительные меры безопасности граждан.

СПРОС НА ЖИЛЬЕ УСИЛИВАЕТСЯ

Площадкой для обсуждения вопроса готовности к чемпионату мира стало недавно прошедшее заседание антитеррористической комиссии, где глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ призвал всех к дополнительной бдительности, особенно в связи с желанием определенных сил скомпрометировать это спортивное событие.

- Однозначно будут попытки дестабилизации в регионах, принимающих чемпионат мира. Чем ближе мы будем к дате начала соревнований, тем больше будет таких попыток, - отметил Николай Александрович.

Отдельные меры предосторожности принимаются в Калуге, где на тренировочной базе разместится сборная команда Сенегала, однако повышенную нагрузку испытает и Боровский район. Дело в том, что поскольку цена аренды жилья в Москве очень высокая, то многие приезжие болельщики будут селиться в городах, находящихся в пределах транспортной доступности, куда относится и наш район.

- Уже сейчас видно, что спрос на жилье усиливается и количество людей, проживающих у нас во время чемпионата мира, будет значительным. Это могут быть и не совсем мирные фанаты, и к этому надо быть готовыми, - заявил Калиничев.

Поэтому он призвал правоохранителей сохранять максимальную бдительность, тем более, что ситуация осложняется еще и тем, что районный ОВД часть своего состава направит в принимающие эти соревнования города.

ЛУЧШЕ ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ

Тем не менее, по словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Александра ТИХОНОВА, все необходимые меры для обеспечения порядка на территории района обязательно примут. Так, уже разработан на период чемпионата обширный план профилактических мероприятий, создан оперативный штаб по организации работы подразделений, а также сбору и анализу оперативной обстановки.

- Пунктов в нашем плане очень много. Это разработка и осуществление комплекса мер по усилению борьбы с преступностью, организация розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также выявление и пресечение деятельности лидеров и участников организованных преступных групп и т.д. - рассказал Тихонов.

Кроме того, стражами порядка проработан вопрос дислокации с приближением нарядов полиции к местам массового скопления граждан, также планируется провести проверки гостиничных заведений и предприятий, где работают и компактно проживают иностранцы. Не останутся в стороне и добровольные народные дружины, которые также примут участие в поддержании общественного порядка. Возьмут под особый контроль в период чемпионата и автобусы.

- Сотрудниками ГИБДД проводится разъяснительная работа с собственниками автобусов и выписываются предписания о том, чтобы в период чемпионата они не выезжали в те города, где будут проводиться соревнования, - пояснил Александр Тихонов.

Николай Калиничев призвали проявлять бдительность не только специальные службы, но и всех жителей района и поручил главам боровских администраций провести соответствующую разъяснительную работу с населением, ведь практически в любой деревни есть свои старожилы, знающие в лицо всех своих соседей. Такие люди могут оказать правоохранителям значительную помощь.

- Нужно, чтобы оперативно поступала информация о любом человеке, который с непонятными намерениями появится на территории населенных пунктов. Лучше перестраховаться и проявить излишнюю бдительность, чем получить какие-то нехорошие последствия, - заявил Николай Александрович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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