10.05.2018

Другой альтернативы нет



Владельцу кафе «Башня» предложили два варианта событий.

Балабановское кафе «Башня», которая больше соответствует названию «рюмочная» - для местных чиновников - шишка на лбу. Она и со стороны видна, и подергивает нервно, но, как старый синяк, ее не припудришь. Тут либо ждать, пока сама «рассосется», либо начинать применять действенные «примочки».

 

ПОСТОЯННЫЙ «КЛИЕНТ»

«Мочить» или, как чаще говорят, «кошмарить» малый бизнес в Балабанове не собираются. Тут, как известно, вообще с особым пиететом относятся к тем, кто работает в городе и, соответственно, платит налоги в муниципальную казну. А потому питейное заведение «Башня» могла бы спокойно существовать на своем месте, невзирая, на то, что расположена она в паре метров от  трассы А-108.

Но в данном случае, получился обратный эффект: одно маленькое, неприглядное заведение «кошмарит» весь город, а вместе с ним и Боровский район. Ведь репутация - штука тонкая, и подмочить ее просто, тем более получив негативную огласку в сводках криминальных новостей. Каким чиновникам охота иметь на своей территории заведение, в котором регулярно происходят события, преследуемые не только Административным, но и Уголовным Кодексом?

Как сообщает пресс-служба ОМВД Боровского района, за минувшие четыре месяца нового года рюмочная неоднократно фигурировала в сводках полицейских.

- В дежурную часть отдела МВД России по Боровскому району в 2018 году поступило восемь сообщений из кафе «Башня», шесть фактов из которых подтвердились. По двум из них - кражи телефонов, отделом дознания возбуждены уголовные дела, и настоящее время данные преступления раскрыты. По другим фактом возбуждены дела об административных правонарушениях, - рассказывает пресс-секретарь районного отделения ведомства Анжела МИХАЛЕВА.

В этой статистике не фигурирует еще одно и самое громкое преступление 2018 года  - убийство молодого парня, произошедшее в апреле. Просто столь серьезными случаями занимается уже не полиция, а Следственный комитет.

 

КОНСОЛИДАЦИЯ СИЛ

На минувшей неделе ситуация с «Башней» стала темой обсуждения на рабочей планерке руководителей Боровского района. После публикации статьи «Башня раздора» в «Неделе», Николай КАЛИНИЧЕВ поинтересовался, кто может прокомментировать положение дел? В ответ районный прокурор Александр ЕГОРОВ сообщил, что еще полгода назад экс-глава администрации Илья ВЕСЕЛОВ просил правоохранительные и надзорные органы проверить все питейные заведения Боровского района. Задание было исполнено, в том числе и в отношении балабановской рюмочной. Однако, как пояснил прокурор, оснований для закрытия данного места не нашлось.

Вполне вероятно, что руки у законников связаны потому, что владельцами кафе является физическое, а не юридическое лицо. Однако отпускать поводья в этих обстоятельствах никто не собирается.

- Мы продолжим проверки данного заведения, каждый в рамках своих компетенций, только уже на систематической основе, - пообещал слаженную работу с коллегами из других ведомств Александр Егоров.

Со своей стороны глава администрации Боровского района поддержал такой настрой и предложение обсудить пути решения проблемы на отдельном совещании.

- Здесь могут быть только два пути: либо владелец принимает меры, чтобы его заведение ушло из криминальных сводок, и граждане, в буквальном смысле, не выползали оттуда; либо однозначно будут найдены пути, чтобы это заведение закрыть, - резюмировал Николай Калиничев.

Возможно, кому-то такой подход покажется давлением на малый бизнес, но вероятно это тем, кто забыл, что контроль представителей закона должен быть регулярным и бескомпромиссным. Сторонникам иного мнения стоит вспомнить «Хромую лошадь», «Зимнюю вишню» и ту же «Башню», у стен которой погиб молодой парень. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Резонанс»

Как помогла газета

Крик души или циничный пиар?

Не было бы счастья...

В решении канализационной проблемы в Русиново потребовали ускорения

«Мы призываем детей к спорту, но при этом не можем позаботиться об их безопасности»

Мать погибшей студентки уверена, что ее дочь убили задержанные силовиками братья!
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 21:46 10.05.2018
10
мая
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление