Другой альтернативы нет

Владельцу кафе «Башня» предложили два варианта событий.

Балабановское кафе «Башня», которая больше соответствует названию «рюмочная» - для местных чиновников - шишка на лбу. Она и со стороны видна, и подергивает нервно, но, как старый синяк, ее не припудришь. Тут либо ждать, пока сама «рассосется», либо начинать применять действенные «примочки».

ПОСТОЯННЫЙ «КЛИЕНТ»

«Мочить» или, как чаще говорят, «кошмарить» малый бизнес в Балабанове не собираются. Тут, как известно, вообще с особым пиететом относятся к тем, кто работает в городе и, соответственно, платит налоги в муниципальную казну. А потому питейное заведение «Башня» могла бы спокойно существовать на своем месте, невзирая, на то, что расположена она в паре метров от трассы А-108.

Но в данном случае, получился обратный эффект: одно маленькое, неприглядное заведение «кошмарит» весь город, а вместе с ним и Боровский район. Ведь репутация - штука тонкая, и подмочить ее просто, тем более получив негативную огласку в сводках криминальных новостей. Каким чиновникам охота иметь на своей территории заведение, в котором регулярно происходят события, преследуемые не только Административным, но и Уголовным Кодексом?

Как сообщает пресс-служба ОМВД Боровского района, за минувшие четыре месяца нового года рюмочная неоднократно фигурировала в сводках полицейских.

- В дежурную часть отдела МВД России по Боровскому району в 2018 году поступило восемь сообщений из кафе «Башня», шесть фактов из которых подтвердились. По двум из них - кражи телефонов, отделом дознания возбуждены уголовные дела, и настоящее время данные преступления раскрыты. По другим фактом возбуждены дела об административных правонарушениях, - рассказывает пресс-секретарь районного отделения ведомства Анжела МИХАЛЕВА.

В этой статистике не фигурирует еще одно и самое громкое преступление 2018 года - убийство молодого парня, произошедшее в апреле. Просто столь серьезными случаями занимается уже не полиция, а Следственный комитет.

КОНСОЛИДАЦИЯ СИЛ

На минувшей неделе ситуация с «Башней» стала темой обсуждения на рабочей планерке руководителей Боровского района. После публикации статьи «Башня раздора» в «Неделе», Николай КАЛИНИЧЕВ поинтересовался, кто может прокомментировать положение дел? В ответ районный прокурор Александр ЕГОРОВ сообщил, что еще полгода назад экс-глава администрации Илья ВЕСЕЛОВ просил правоохранительные и надзорные органы проверить все питейные заведения Боровского района. Задание было исполнено, в том числе и в отношении балабановской рюмочной. Однако, как пояснил прокурор, оснований для закрытия данного места не нашлось.

Вполне вероятно, что руки у законников связаны потому, что владельцами кафе является физическое, а не юридическое лицо. Однако отпускать поводья в этих обстоятельствах никто не собирается.

- Мы продолжим проверки данного заведения, каждый в рамках своих компетенций, только уже на систематической основе, - пообещал слаженную работу с коллегами из других ведомств Александр Егоров.

Со своей стороны глава администрации Боровского района поддержал такой настрой и предложение обсудить пути решения проблемы на отдельном совещании.

- Здесь могут быть только два пути: либо владелец принимает меры, чтобы его заведение ушло из криминальных сводок, и граждане, в буквальном смысле, не выползали оттуда; либо однозначно будут найдены пути, чтобы это заведение закрыть, - резюмировал Николай Калиничев.

Возможно, кому-то такой подход покажется давлением на малый бизнес, но вероятно это тем, кто забыл, что контроль представителей закона должен быть регулярным и бескомпромиссным. Сторонникам иного мнения стоит вспомнить «Хромую лошадь», «Зимнюю вишню» и ту же «Башню», у стен которой погиб молодой парень.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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