Рисуйте коррупцию

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации организует Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

Он будет проходить под эгидой образованного в 2013 году Межгосударственного совета по противодействию коррупции, членами которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить свои работы в формате плакатов или видеороликов. Заявки будут приниматься на официальном сайте www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года. С правилами проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Организаторы рассчитывают на то, что индивидуальная авторская визуализация коррупции как международной проблемы сможет стать дополнительным эффективным инструментом профилактики преступности в этой сфере, будет содействовать формированию в общественном сознании нетерпимости к любым коррупционным проявлениям.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.

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