Иногда они возвращаются

С наступлением теплого времени года у сотрудников полиции открывается счет такому сезонному преступлению, как кража велосипедов. Весной и летом это самый ходовой товар не только у продавцов спортивных магазинов, но и у воров. Чаще всего эти двухколёсные механизмы попадают в руки иностранных граждан, которые разжившись таким средством передвижения, отправляются на поиски подработки по дачным обществам.

Подобный вид преступления раскрыть нелегко, поскольку укатить на велосипеде можно довольно далеко, а особых признаков отличия у серийных моделей нет, если только владелец заранее не позаботился о тюнинге своего железного друга.

Тем не менее, случаются и так, что пропажа возвращается обратно. К примеру на днях в дежурную часть отдела МВД России по Боровскому району поступило сообщение от жительницы села Ворсино о краже подросткового велосипеда. В ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции обнаружили пропажу в одном из соседних дворов и опросили возможных очевидцев и свидетелей произошедшего.

В результате у сотрудников ОВД появился подозреваемый: ранее судимый 36-летний житель соседней деревни.

В настоящее время велосипед изъят и возвращён законным владелицам, а в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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