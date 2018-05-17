Без револиций

Два главы боровских поселений почти одновременно покинули председательские кресла.

Весьма насыщенными выдались последние месяцы в плане политических событий, причем как федерального, так и районного масштаба. Сначала жители нашей страны переизбрали Президента, а затем в Боровском районе поменялся руководитель администрации.

Однако на этом перестановки в правящих кругах не закончились, и очередь дошла до представительных органов власти в Боровске и СП Ворсино.

РАДИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

В конце апреля стало известно о том, что председатель боровской Городской Думы Николай КУЗНЕЦОВ на засевании местных депутатов попросил включить вопрос о прекращении его деятельности в качестве главы города. В итоге, с 3 мая его место заняла Светлана ГАЛЕНКОВА. Такая перестановка была достаточно неожиданной, ведь Николай Кузнецов исполнял эти обязанности с 2005 года и сейчас боровский «парламент» уже сложно представить во главе с новым человеком. Однако, как оказалось, данное решение он вынашивал уже давно и ждал для него лишь подходящего момента.

Дело в том, что, по словам Николая Васильевича, в силу своего возраста ему уже не просто всецело отдавать себя работе главой Боровска. Тем более, что для экономии бюджетных средств он, как известно, выполнял обязанности главы без команды помощников, зачастую выступая в одном лице и юристом, и бухгалтером.

А перед последними выборами Кузнецов склонялся баллотироваться в Районное собрание, однако на тот момент глава администрации Боровского района Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ уговорил его все же остаться, чтобы передать опыт более молодым народным избранникам.

- Учитывая, что в Боровске больше половины депутатов - это новые люди, Геннадий Станиславович попросил меня обеспечить преемственность Думы и отладить ее работу, - говорит Николай Васильевич.

Теперь же, когда он убедился, что обновленный состав боровских парламентариев вполне деятельный и может успешно выполнять поставленные задачи, то понял: пришла пора становиться рядовым депутатом. Тем не менее, глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ не скрывает, что был расстроен этим фактом, поскольку успел наладить Николаем Кузнецовым вполне эффективное сотрудничество.

- С Николаем Васильевичем мы были в тесной связке почти 5 лет. Думаю, что его решение много кого огорчило. Но в то же время он все-таки остается с нами, и мы по-прежнему можем положиться на его мудрость и профессионализм. Что касается Светланы Галенковой, то она тоже профессионал своего дела, в курсе всего, что происходит в городе и поэтому я уверен в том, что в работе Городской Думы и в ее взаимодействии с администрацией ничего не изменится, - отметил Михаил Павлович.

ОСОБЫЙ ГОЛОС

Однако если на отставку Николая Кузнецова все сразу обратили внимание, то председатель Сельской Думы СП Ворсино Рудольф РЕГЕР совершил аналогичный шаг достаточно тихо. Хотя как выяснилось, свои полномочия он сложил еще 12 апреля, то есть примерно на две недели раньше боровского коллеги.

Несмотря на то, что Рудольф Регер был главой поселения только первый срок, в Сельскую Думу он избирался уже два раза, считаясь человеком вполне надежным и активным. Впрочем, как признался нам Рудольф Борисович, неожиданным его поступок выглядит только со стороны, а для местной власти это отнюдь не стало новостью.

- Все-таки мне 66 лет. Еще в июле я подавал заявление и регулярно поднимал этот вопрос на наших заседаниях, но депутаты до последнего были «против», - рассказал Рудольф Регер.

В конце концов, когда он объяснил, что ему нужно заниматься здоровьем и ездить на обследования, то половина Думы согласилась пойти ему навстречу. В итоге, за Рудольфом Борисовичем оставался решающий голос и только тогда минимальным большинством с него сняли функции председателя.

- Задачи сейчас усложняются и работать нужно больше, но если чувствуешь, что находишься на пределе, то лучше уступить более молодым, - подчеркнул Регер.

Руководителем ворсинской Думы сейчас избран Сергей ПЕТУХОВ, и Рудольф Борисович в случае необходимости готов протянуть ему руку помощи и поделиться накопленным опытом.

- Нам необходимо продолжить действовать в интересах наших граждан. Поэтому хотелось бы пожелать новому главе, чтобы он всегда слушал и слышал жителей поселения, - резюмировал Рудольф Регер.

Не был изначально в восторге от этого шага и глава администрации СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ, который, впрочем, отмечает, что поступок Регера нужно уважать.

- Если человек сказал, что состояние здоровье ему не позволяет выполнять обязанности главы в полной мере, а Рудольф Борисович по-другому работать не привык, то это нужно принять как данность, - подчеркнул Георгий Гурьянов.

ВСЕ В МЕРУ

Несмотря на то, что и Николай Кузнецов, и Рудольф Регер отказывались от своего председательства, явно не сговариваясь, нельзя не признать, что после президентских выборов наметилась закономерность, когда более опытные и возрастные главы вдруг начали уступать свои кресла. Теперь вопрос заключается лишь в том, продолжится ли эта тенденция и кто в этом случае будет следующим.

Однако стремление к кадровому омоложение не всегда находит успешное применение в органах представительной власти, ведь порой даже вполне взрослым и опытным людям приходится отработать хотя бы один депутатский срок, чтобы научиться правильно и грамотно представлять интересы жителей. Так что приток «свежей крови» среди парламентариев тоже должен быть в меру и здесь самое главное - соблюсти баланс.

В любом случае, по мнению председателя боровскогой Районного Собрания Анатолия БЕЛЬСКОГО, никакого форс-мажора в двух состоявшихся отставках нет.

- Происходит смена поколений и те, кто пришли на их место, тоже вполне подготовленные люди - Сергей Петухов находится в ворсинской Думе уже далеко не первый год. Светлана Галенкова стала депутатом не очень давно, но о ней хорошие отзывы. Поэтому процесс омоложения, конечно, нужен и в том числе Районному Собранию. Думаю, что в следующем созыве этот процесс продолжится, - отмечает Анатолий Васильевич.

Кстати, в Боровском районе наметилась еще одна тенденция - на руководящих постах стало больше представительниц прекрасной половины человечества, ведь Светлана Галенкова далеко не единственная в районе женщина, которая взяла в свои руки бразды правления местной Думы. Кроме того, с прошлого года во главе администрации СП Асеньевское стоит Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Впрочем, как отмечает Анатолий Бельский, ничего удивительного в такой закономерности нет, тем более что острой конкуренции за кресла народных избранников в сельских поселениях не наблюдается.

- Никто там в очередь в депутаты не выстраивается, - пояснил Анатолий Васильевич.

Вопрос комплектования думского состава на ближайшее время будет особенно актуален в Балабанове, где уже в следующем году должны состояться очередные выборы. Нынешний глава города Сергей СУДАКОВ тоже ничего плохого в появлении более молодых и активных коллег не видит, однако подчеркивает, что все должно быть в меру.

- Я всегда говорю о том, что обновлениям нужно происходить не революционным, а эволюционным путем. Но молодежь, безусловно, должна тоже быть у нас представлена. Главное, чтобы приходили люди со своими взглядами и своими видением развития поселения. Что касается необходимого опыта, то это дело наживное, а молодость - тот недостаток, который быстро проходит, - отметил Сергей Алексеевич.

Беседуя с Анатолием Бельским и Сергеем Судаковым на тему будущих выборов, мы не могли не поинтересоваться их собственными планами на данный счет. Правда они деликатно от вопроса уклонились, отметив что пока говорить об этом рано, хотя исключать теоретическую возможность своего нового депутатства тоже не стали. Поэтому вполне вероятно, что лозунгу «молодым - везде у нас дорога», боровский избиратель предпочтет не менее актуальное выражение «старый конь борозды не испортит».

Константин ЕРЕМЕНКО

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