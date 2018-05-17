В ожидании заплыва

Еще вчера жители самого крупного города Боровского района завидовали райцентру, заявляя, что физкультурно-оздоровительный комплекс построили не там, где надо, то есть не в Балабанове. Но теперь на этот спортобъект балабановцы могут смотреть, считай, высокомерно. А как иначе? Им «засветили» сразу два бассейна.

Информация о первом появилась на прошлой неделе, когда в администрации района озвучили план строительства в этом городе Дворца спорта. Непременной составляющей в нем должен стать полноценный бассейн, тот самый, который не первый год обещают «выбить» депутаты разного уровня.

Фактически, это обещание является одним из мегаобъектов, которые кандидат в депутаты может взять в свои руки, как флаг: объект крупный, а значит, заметный многим избирателям. У боровских журналистов даже шутка на данный счет есть: построят бассейн - и обещать будет нечего!

Тем не менее, на этот счет балабановцам расстраиваться не стоит. Данный план будет реализован не раньше, чем пройдут городские и районные выборы в представительные органы. А значит, пообещать уже обещанное сможет не один потенциальный народный избранник.

Второй бассейн «всплыл» на планерке администрации Балабанова в понедельник. Как оказалось, исполнительная власть ведет переговоры с бизнесменами, пожелавшими построить водный объект на четыре дорожки за собственные средства. Правда, изначально это желание географически располагалось на улице Зеленой (в районе Дома отдыха), рядом с уже действующей гостиницей, но руководство города предложило «перетянуть» его в центр, чтобы большая часть балабановцев могла позволить себе такие водные процедуры. В настоящее время этот проект находится на стадии переговоров, и в случае реализации может стать одним из редких примеров удачного сотрудничества власти и бизнеса.

Тем не менее, в медовые ожидания о большом заплыве придется внести ложку дегтя, напомнив, что все эти идеи нуждаются не только в финансировании, но и техническом обеспечении - водоснабжении и водоотведении. И пока эти глобальные проблемы не исчезнут с повестки дня как хронические, бассейны останутся, пусть сногсшибательным, но все же обещанием.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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