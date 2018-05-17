В районе задумались о цыганской жизни

В администрации района в ближайшее время должно пройти заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в повестку дня которого начальник пожарного надзора по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ попросил включить вопрос по деревне Мишково. Дело в том, что огнеборцам регулярно приходится выезжать на территорию, где проживают цыгане. Последний такой случай произошел в начале мая, когда загорелись сразу 8 домов, причем законно построен был лишь один из них.

- Ежегодно там выгорает очень серьезно, а после этого происходит новое строительство. Причем возводятся какие-то фанерные постройки вплотную друг к другу в нарушение противопожарных норм, а в каждой из них живет по многодетной семье. Также там делаются врезки в электроснабжение. Штрафовать за эти дома практически невозможно, потому что когда им выгодно, они говорят, что сгорело их жилище, а когда не выгодно - мы тут никакой собственности не имеем, а земли эти сельхозназначения и принадлежат какому-нибудь дяде Васе, которого здесь нет, - отметил Александр Ларионов.

Боровские чиновники согласились с тем, что с этой ситуацией нужно что-то делать и помимо включения данного вопроса в повестку КЧС, договорились провести с привлечением правоохранителей по этому поводу еще и отдельное совещание. Особое внимание они обратили на работу муниципального земельного контроля, который должен выявлять владельцев участков и предъявлять им претензии по поводу незаконно возводимых на их территории строений. Проблема только заключается в том, что получая предписание о необходимости сноса расположенного на сельскохозяйственных землях дома, нарушители, мягко говоря, не спешат его выполнять.

- Это ведь неоднократные случаи и там можно хоть каждый день приходить и штамповать протоколы. Так что нужно подумать, что мы можем сделать вплоть до изъятия земельных участков у собственников, если это, конечно, возможно, - подчеркнул глава Боровского района Николай Калиничев.

Константин ЕРЕМЕНКО

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