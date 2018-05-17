По ту сторону фронта

Боровские поселения среагировали на сигналы ОНФ.

Недавно в калужском отделении ОНФ заявили, что на их интерактивную карту незаконных свалок занесено 34 объекта, находящихся на территории Боровского района. В связи с этим глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ попросил местных чиновников постараться как можно быстрее исправить ситуацию и перестать «славиться» на всю область.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

За прошедшую неделю многие проблемные точки, указанные активистами ОНФ, уже были устранены, остальными должны заняться в ближайшее время. Так, в СП совхоз «Боровский» ликвидировали четыре мусорных горы, три из которых были отмечены на интерактивной карте ОНФ. Еще несколько завалов находятся на территории лесного фонда, поэтому, как рассказал глава местной администрации Антон МАСНЯК, они будут обследованы, и информацию по ним направят в Боровское лесничество.

Также две свалки активисты выявили в СП Совьяки. Одна из них представляла собой склад резиновых покрышек, благополучно убранных. А вот со вторым объектом, расположенным в деревне Тишнево, все обстоит гораздо сложнее.

- Этот участок примыкает к дороге, и там сделан съезд. Мы своими силами частично там навели порядок, но нужно решать вопрос с этой территорией. Раньше на этой площадке дорожники складировали смеси. Сегодня они уже не претендуют на нее, - отметил глава администрации СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ.

В СП Кривское была лишь одна свалка, в данный момент уже ликвидированная. Однако, как говорят в администрации поселения, местные жители каждые три дня устраивают несанкционированные мусорные залежи. Поэтому приходится их вывозить постоянно и в большом объеме. Закона, позволяющего наказывать тех, кто не заключил договор на утилизацию отходов, у чиновников нет. Мнения же людей по этому поводу разделились - одни согласны платить за вывоз ТБО, другие - нет. Например, жители Шемякино подготовили в администрацию коллективное обращение с просьбой вообще полностью убрать контейнеры, поскольку готовы убирать все сами.

ДРУГИМ ПУТЕМ

В СП Асеньевское свалки устранены в деревнях Бортники и Абрамовское и даже повешен баннер, предупреждающий о том, что сорить запрещено. Что касается Ворсина, то там мусор лежал вдоль дороги в районе магазина «Пятерочка», и, как рассказал глава администрации СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ, к 9 мая с помощью индустриального парка эту территорию вычистили. Кроме того, как рассказал Георгий Иванович, в этом направлении идет построенное взаимодействие с сельскими старостами и дачными обществами.

- По СНТ у нас очень большой сдвиг в плане заключения договоров на вывоз ТБО. Осталось лишь 20%, которые решают эту проблему самостоятельно. С населенными пунктами дела обстоят хуже, поскольку люди пользуются законодательством или на голубом глазу заявляют, что вывозят мусор в Москву. Всего наш МУП получил около 360 тысяч рублей, а затратил на утилизацию ТБО - миллион. Поэтому решать проблему нужно системно и не на нашем уровне, - заявил Георгий Иванович.

Начали устранять нарушения, выявленные на интерактивной карте ОНФ, также в Балабанове, Ермолине и в районном центре. В том числе это касается строительного мусора на боровской улице Латышская, на которую активисты ранее особенно обратили внимание. По словам местного градоначальника Михаила КЛИМОВА, уже на следующей неделе там все приведут в порядок.

Тем не менее, прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ призвал руководителей поселений усилить борьбу с теми, кто загрязняет природу и общественные территории.

- Мы идем по пути наименьшего сопротивления: увидели свалку - убрали ее за счет бюджета. А потом все начинается заново. Прокуратура не может проводить проверку в отношении физических лиц, поэтому нужно перестраивать работу административных комиссий, - заявил Александр Владимирович.

В итоге, было решено в конце мая провести совещание, чтобы проанализировать деятельность административных комиссий по каждому поселению и подумать над тем, как улучшить ее эффективность.

Константин ЕРЕМЕНКО

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