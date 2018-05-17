17.05.2018

В Балабанове готовятся пилить НТО



Второй год администрация Балабанова ведёт непримиримый бой с незаконными нестационарными торговыми объектами. За это время устаревшие конструкции были демонтированы в разных микрорайонах города. В начале года глава администрации муниципалитета Вячеслав ПАРФЁНОВ дал указание своим подчиненным убрать незаконные НТО, расположенные вдоль трассы А-108 в районе ул. Дзержинского.

Однако выполнить в срок это поручение не удалось из-за долгого согласования с обслуживающей трассу организацией. Теперь же возникла другая проблема. Как прокомментировал данную ситуацию зам. главы администрации по горхозу Михаил ИВАНОВ, не все торговые объекты, расположенные в полосе отвода автодороги, можно убрать с помощью крана. Некоторые из них придётся распиливать, поскольку иного выхода не существует.

Глава администрации Вячеслав ПАРФЁНОВ дал поручение своему юридическому отделу тщательно проработать данный вопрос, чтобы потом «администрацию не затаскали по судам». 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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