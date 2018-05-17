Молодоженам подарят «золотую рыбку»

прошлом году на день города в Балабаново был торжественно открыт сквер Молодожёнов. На ул. 1 Мая, рядом с администрацией города и напротив местного отделения ЗАГС, появились скульптура Пётру и Февронье, ажурные мост и качели. Молодожёны и обычные горожане приходят сюда делать красивые фотографии.



В скором времени в сквере Молодожёнов может появиться новый объект благоустройства. Вероятнее всего, им станет скульптура «золотой рыбки», плывущей на гребне волны. Таким образом в Балабанове намерены осуществить идею «оживить» тематический сквер. По задумке автора скульптуры Сергея Лопухова, молодожёны, приходя в сквер, смогут погладить рыбку и загадать желание.

Светлана Зацаринная

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