Восстание «бузотеров»

Жители микрорайона «Олимп» объявили войну своей управляющей компании.

Кабицынские таунхаусы с некоторых пор раздирают скандалы, интриги, расследования. Часть проживающих здесь людей ведут отчаянную борьбу со своим застройщиком в лице ее директора Александра ХАКАЮ. Ситуация дошла до того, что к решению конфликта подключили даже прокуратуру.

МАССА ПРЕТЕНЗИЙ

Когда в 2015 году Александр ХАКАЮ возглавил местную управляющую компанию, то это казалось вполне логичным и понятным шагом: кто, как не строитель микрорайона «Олимп», лучше сможет обслуживать эти дома. Однако выдавшаяся снежная зима вбила клин между группой здешних жильцов и Александром Владимировичем, поскольку, как они считают, обнажила тот факт, что выставляемые им с 2015 года квитанции за коммуналку не соответствуют действительному обслуживанию, явно не дотягивающему до олимпийского уровня.

Как заявляют активисты, зимой здесь практически не выполнялась уборка снега. Также, по их словам, в микрорайоне ненадлежащим образом организован вывоз мусора, в результате чего часто переполненный контейнер привлекает к себе бродячих собак, крыс и мышей. Кроме того, вся прилегающая к поселку территория находится в заброшенном состоянии, постепенно превращаясь в свалку. Это притягивает наркоманов, алкоголиков и бомжей, устраивающих тут свои притоны.

В результате, жители потребовали о УК предоставить им отчет о финансово-хозяйственной деятельности, обосновать тарифы и составить с ними договор на обслуживание микрорайона, который, как выяснилось, за эти годы не был заключен. Так и не получив ответа, некоторые просто перестали оплачивать «коммуналку». Однако Александр Хакаю принялся подавлять «восстание», грозясь перекрыть бетонную дорогу и прочие коммуникации.

- Газоны мы уже косим сами, снег зимой тоже практически сами вывозили. А плату за обслуживание управляющая компания берет. Деньги там, в принципе, не большие, но вопрос здесь в другом - почему никто ничего не делает и так по-хамски к нам относится, - говорит местный житель Александр ФИЛИППОВ.

ДЕНЕГ ХВАТАЕТ ВПРИТЫК

Однако Александр Хакаю в ответ ссылается на долги, которые накопились у части жильцов, что не позволяет вкладываться в развитие поселка. Да и сам договор, по его мнению, уже заключать нет необходимости, поскольку, начав платить с 2015 года по его квитанциям, где все четко прописано, люди тем самым уже вступили с ним в правовые отношения, как с коммунальщиком. Вот только они неправильно уяснили юридический статус его организации.

- Они путают нас с управляющей компанией многоквартирного дома, обслуживающей общедомовое имущество. Но у нас его нет! Все коммуникации и дорога здесь частные. Причем есть короткая дорога, идущая через депрессивную деревню, но они ведь хотят ездить не по ней, а по моей бетонке. Но при этом я должен чистить ее бесплатно и еще отчитываться, - негодует Александр Владимирович.

Причем начала возмущаться, по его словам, лишь незначительная часть жителей и лишь после того, как зимой он отправился в отпуск.

- В это время как раз пошел снег и тут с их стороны началось: «Он на сэкономленные на нас деньги уехал на Мальдивы! Мы сидим в снегу, а он на Мальдивах!» Устроили бузу, но затем большая часть народа признали, что были не правы. Я ведь сам здесь живу, сам здесь езжу и пью с ними одну и ту же воду, за которую половина не платит. Поэтому я объясняю бузотерам, что не хочу устраивать войну там, где мой дом, - отмечает Александр Хакаю.

Тем не менее, он не исключает, что придется пойти на обострение конфликта и нанять юриста для взыскания задолженностей, что вполне может отразиться на увеличении тарифов за коммуналку. Ведь, по его признанию, денег у его организации остается на обслуживание микрорайона впритык.

- Пока платежей на текущие расходы нам хватает. Но если, например, происходит отказ насоса или перегорит моя личная линия электропередач, то бесплатно их ремонтировать никто не приезжает. Мне приходится все это оплачивать самому, - отмечает Александр Владимирович.

В данный момент спор только набирает обороты, а те, кого Хакаю называет бузотерами, уже обратились за помощью в прокуратуру.

Константин ЕРЕМЕНКО

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