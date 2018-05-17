Зимнее «эхо»

Боровчане держат руку на экологическом пульсе города.

Расположенная за улицей Энгельса территория Щукинского болота когда-то была в Боровске вполне живописным местом. Однако «цивилизация» постепенно добралась и сюда: теперь здесь лежат горы древесных отходов, производимых предприятием по лесозаготовке.

МУСОР ВЕРНУЛСЯ

Боровская пилорама давно вызывает беспокойство у боровчан. Особенно возмутительной ситуация была несколько лет назад, когда на этот участок стали свозить ТБО.

Как рассказывает Александр ГРОМОВ, у которого имеется рядом небольшой земельный участок, среди прочего мусора ему даже приходилось видеть надгробные венки. По его словам, после обращения в прокуратуру и городскую администрацию это безобразие устранили, но в этом году ситуация вновь повторилась.

- Они разравняли все бульдозером, а сверху присыпали землей. Пару лет туда ничего не возили. А недавно, когда сошел снег, я отправился прогуляться с собакой и ужаснулся! - негодует Александр Громов.

Возмутило Александра Константиновича то, что на Щукинском болоте вновь образовались залежи опилок, досок и прочего мусора. Как он отмечает, нет ничего удивительного в том, что все это свозится именно сюда, ведь хозяин лесопилки Анатолий БЕЛЯКОВ, как известно, является также директором управляющей компании «Строй-Белан», то есть вполне может иметь отношение к деятельности городских коммунальщиков.

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

Между тем, у местных жителей есть серьезные опасение по поводу здешней экологической ситуации. Дело в том, что в непосредственной близости к пилораме течет ручей и затем впадает в Протву. Остается лишь догадываться, что вместе с ним заносится в водоем.

- Ручей гонит с собой грязь, торф и ил и постепенно заболачивает место впадения в реку. В свое время мы делали запрос, чтобы взяли пробы, но все без толку. А ведь летом сюда приходит купаться куча народа, включая детей! - отмечает Александр Константинович.

Кроме того, в результате утрамбовки мусора стоки, собирающиеся от дождей и ключевых вод, стали выдавливаться к соседним участкам, тем самым заболачивая их. А дополняет это «великолепие» зловонный запах, периодически доставляющий людям незабываемые впечатления.

Впрочем, как пояснил нам Александр Беляков, возобновлять свалку в этом месте никто не планирует, а ситуация эта возникла в связи с тем, что зимой сюда свозился со всего города снег, среди которого были и пакеты, пустые бутылки и т.д.

Что касается остающихся от работы пилорамы древесины, то, по словам Анатолия Николаевича, ее не придется ни сжигать, ни закапывать, поскольку теперь ее покупает балабановская «спичка». Также опилки с удовольствием заберут предприятия сельского хозяйства, готовые даже платить за них деньги. Как заверил нас Беляков, нет сейчас проблем и заболоченностью, что показало и недавнее половодье, когда вся вода успешно уходила по кюветам, а летом он пообещал их на всякий случай подкопать еще раз.

Боровский градоначальник Михаил КЛИМОВ также подтвердил нам, что зимой пришлось воспользоваться территорией Щукинского болота для своза сюда снега, что, впрочем, было вынужденной мерой.

- Снега выпало огромное количество, и физически его было просто некуда девать. Поэтому приходилось выкручиваться, как только можно. Тем более что каких-то специализированных для этого мест у нас нет, а на сельхозполя снег вывозить тоже не очень бы хотелось, - пояснил Михаил Павлович.

Однако, как рассказал нам Александр Беляков, он уже дал поручение очистить поляну от мусора, и ближайшее время Щукинское болото должны привести в порядок.

Константин ЕРЕМЕНКО

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