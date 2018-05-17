Теория большого заговора

К владельцу «Башни» пришли «коррумпированные чиновники» И «продажные журналисты».

Ситуация с балабановским кафе «Башня» - завсегдатаем полицейских сводок получила продолжение. Как и было обещано на прошлой неделе, в рюмочную пришли представители надзорных органов с очередной проверкой.

Однако реакция владельца заведения оказалась столь неожиданной, что проверяющие смело могли забыть о цели визита, взявшись за разоблачение «большого заговора» с элементами коррупции, «заказухи» и организованной преступности.

КАК ОБЕЩАЛ

На минувшей неделе глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ дал поручение разобраться в ситуации со знаменитым злачным местом Балабанова. Со своей стороны прокурор района Александр ЕГОРОВ заявил, что этот вопрос будет взят на регулярный контроль, и надзорные органы, каждый по своей части, будут проверять «Башню».

Слова эти получили реальное подтверждение уже в понедельник, 14 мая, когда представители прокуратуры, МЧС, полиции, администрации и Гордумы пришли в рюмочную, так сказать, не по прямому назначению.

К этому визиту владелец заведения Андрей ВИНОГРАДОВ был готов: на двери свеженький листок с надписью «РЕМОНТ», внутри - ни одного посетителя. Сам предприниматель с порога встретил нежеланных гостей испепеляющим взглядом и потоком информации, которая могла бы стать не одной страницей уголовного дела.

«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

Журналисты боровских СМИ, прибывшие на место одними из первых, поначалу даже опешили от информированности Андрея Виноградова, который, только завидев главу города Сергея СУДАКОВА, в лоб задал ему вопрос.

- Вы глава города, да? Банда-то на свободе ваша? Вот у меня такое впечатление, что она специально приехала сюда, чтобы нас закрыть. Другой логики я не вижу, - обратился он, конкретно назвав этническую принадлежность предполагаемой ОПГ, слабо сочетающуюся со славянской внешностью Судакова.

Эти слова все списали на нервное состояние владельца кафе, понимая, что подобный визит ему радости не доставляет. Между тем, неожиданно причисленный к мафиози глава города напомнил, что некоторое время назад руководство города встречалось с держателем рюмочной.

- Просили его ночью не торговать спиртным, он пообещал, что наведет порядок, но...

Однако нервы владельца «Башни» шалили, и он то и дело уходил внутрь заведения, через минуту возвращаясь оттуда с новым обвинением.

- Банды ходят в вашем городе! Вы какие-нибудь меры приняли? Вооруженные банды ходят! На нас напали! Беспредел! - сыпал встревоженный предприниматель.

На вопрос журналистов, сообщил ли он о нападении в полицию, отмахнулся «мы постоянно сообщаем», и продолжил поток возмущения, на сей раз адресованный подошедшему главе администрации Вячеславу ПАРФЕНОВУ.

- Опорный пункт полиции просили сделать, где он? Где патрулирование города?

Как оказалось из пояснений, опорный пункт данный предприниматель требовал для «горячих мест», к коим отнес вокзал и рынок, а общее недовольство вылилось в заявление, что «сотрудник должен сидеть здесь и охранять общественный порядок».

ВЕЛИКИЙ ОБЛИЧИТЕЛЬ

Этот словесный биатлон прервали прибывшие представители надзорных органов, прошедшие внутрь заведения, куда отправились и все остальные. Однако присутствие представителей прокуратуры и полиции не усмирило бизнесмена. Словно не понимая, что перед ним находятся сотрудники правоохранительных органов при исполнении, он нес свой поток информации, которая не только планомерно гробила его же бизнес, но и складывалась в судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

- Знаете, кто поймал банду? Мы поймали! - заявил Андрей Виноградов, делая отсыл к недавнему убийству молодого парня неподалеку от данного заведения. - Все преступления, которые были здесь совершены, раскрыты.

Вячеслав Парфенов, было, парировал, что преступления должны предотвращаться, а не раскрываться, но напоролся на очередной виток вопросов, находящихся в полномочиях Боровского ОМВД.

Впрочем, полицейским тоже досталось. По озвученной информации, они работают плохо, на многочисленные сигналы из рюмочной - «в одну ночь четыре драки было», реагируют неоперативно, а членов «банды» отпустили почти по-братски.

- Полиция в этом городе не работает! Ни опорного пункта нет, ни патрулирования! Вооруженные банды молодежи здесь ходят! В этом городе беспредел творится, и никто ничего не делает! - кричал Андрей Виноградов.

Потом вновь вернулся к первым собеседникам, заявив, что «армяне торгуют под прикрытием администрации», а также чиновники требуют от прессы, «чтобы она ложь писала» про «Башню». Если послушать аудиозапись этого выступления, то почти каждый из присутствовавших на проверке может легко составить доказательную базу иска о защите чести и достоинства.

Каков итог будет у этого визита, предугадать нетрудно. Учитывая слова Андрея Виноградова о том, что он не собирается ни с кем согласовывать время работы своего заведения, администрации нет смысла надеяться на ограничение в ночные часы продажи алкоголя в этой забегаловке. Это значит, что сюда по-прежнему будут тянуться граждане, желающие «добрать». А как следствие этого, в сводках полиции продолжит фигурировать «Башня».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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