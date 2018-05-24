В коростелевской школе должны решить проблему некачественной воды

В преддверии школьных каникул заведующая отделом образования Боровского района Людмила СИЛАЕВА рассказала о подготовке к летнему отдыху детей, которым в этом году планируется охватить не менее 94% учеников. Причем в это количество необходимо включить как минимум 85% детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Самой доступной и малозатратной формой отдыха являются лагеря с дневным пребыванием детей. Всего на территории Боровского района таких объектов будет организовано 15, то есть почти в каждой школе.

К работе лагерей уже практически все готово. Тем не менее, по словам Людмилы Сергеевны, единственной проблемной точкой из года в год остается школа в деревне Коростелево. Дело в том, что качество воды в данном учреждении не соответствует санитарным нормам, поэтому местным школьникам приходится ездить в лагерь с дневным пребыванием в Борисово.

Глава администрации СП Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА предложила решить этот вопрос с помощью установки фильтров. Как рассказала Ирина Николаевна, недавно подобным образом проблема некачественной воды была решена в деревне Абрамовское.

- Я встречусь с директором школы, и мы обсудим все вопросы. Если ее устроит наше предложение, то мы готовы оказать помощь образовательному учреждению, - пояснила Ирина Жильцова.

Инициативу Ирины Николаевны поддержал и глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ. По его словам, установить в учреждении водоочистку в итоге обойдется дешевле транспортных расходов. К тому же, это еще и безопаснее, поскольку детей не придется каждый день возить на автобусе, который может попасть в аварию.

Константин ЕРЕМЕНКО

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