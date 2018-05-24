24.05.2018

Губернатор Анатолий Артамонов помнит про Ермолино



Заканчивая очередное заседание областного правительства, губернатор калужского региона Анатолий АРТАМОНОВ обратился к Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства с просьбой держать вопрос подготовки к зиме на самом строжайшем контроле. Тем более что осень, когда уже нужно начинать подавать тепло в образовательные учреждения, не за горами.

- Поставьте эту работу во главу угла. Особенно это касается наших проблемных муниципалитетов, которые мы знаем. Не преподнесите нам в зиму сюрпризов. Это касается и Товаркова, и Ермолина, и других мест. Но по этим муниципалитетам я прошу поработать особо, - подчеркнул Анатолий Дмитриевич.

Призыв губернатора дошел не только до министерства ЖКХ, но и до администрации Боровского района, где в тот же день провели совещание о подготовке к зиме с участием руководителей муниципалитетов. Разумеется, что особое внимание в этой ситуации было приковано к Ермолино. Впрочем, по словам главы местной администрации Евгения ГУРОВА, особых проблем в данном направлении в его поселении пока нет.

- Все вопросы устраняются у нас в плановом порядке. Так что, надеемся, никаких проволочек и внештатных ситуаций не будет. В настоящий момент также решается вопрос о передаче сетей в концессию, - пояснил Евгений Александрович.

В том, что в Ермолине подготовка к отопительному сезону проходит без неожиданностей и в штатном режиме, нас заверил и заместитель главы администрации Боровского района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ. При этом он отметил, что возможная передача теплосетей концессионерам, которая может произойти в этом году, точно не отразится негативно на готовности города к холодам.

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