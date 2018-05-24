«Городское» счастье

Оказывается, я счастливый человек! Не то чтобы об этом мне не было известно, просто неожиданно к обычным человеческим радостям присоединилась еще одна - коммунальная. И все потому, что живу я не абы где, не в том месте, для которого и слова-то приличного сразу не подберешь, а в городе!

Осознание собственной избранности довелось испытать на планерке в балабановской администрации. Михаил ИВАНОВ, контролирующий все городское хозяйство муниципалитета, быстренько пробегая по вопросам повестки собрания, поинтересовался у управляющих компаний, когда те начнут «косить город?» Несмотря на то что вопрос не имел конкретного адресата, ответить на него вызвалась директор УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА, сообщив, что они давно уже заняты этой работой.

- Московскую когда окашивать начнете? Или это не город? - уточнил Михаил Иванов.

И тут прозвучало это самое откровение коммунальщицы, существенно поднявшее в глазах общественности всю центральную часть муниципалитета:

- Не город!.. - отрезала Татьяна Владиленовна, попытавшись в первые секунды как-то охарактеризовать «негород», но, не найдя ничего подходящего, перешла на объяснение своей позиции.

По словам руководителя УК, жители улицы Московской дождутся работ по покосу травы, которая уже зеленеет по самое некуда, только тогда, когда будут приведены в порядок все остальные обслуживаемые ее компанией территории. Такой подход «по остаточному принципу» Татьяна Владиленовна объяснила низким тарифом на услуги УК, который жители улицы Московской не согласились поднять. Поэтому нанимать дополнительную бригаду косарей она не собирается, а работающая сейчас появится в удаленном микрорайоне, как только освободится.

Когда я анализировала эту информацию, мне, помимо озвученной выше, пришли еще две мысли. Во-первых, непонятно, почему Татьяна Малашина делает такой отсыл к низкому тарифу, если хорошо известно, что жители ее домов на ул. Московской и ранее неоднократно жаловались на качество оказываемых услуг. Исходя из этого, они поступили правильно: зачем платить больше, если на качестве это особо не отражается? А во-вторых, при «остаточном» принципе работы Московская может вовсе зарасти «зеленкой», поскольку летом трава бушует непрерывно, а значит, работы в других микрорайонах Балабанова УК «РЭУ» хватит до заморозков.

От этого ощущение счастья стало более понятным. Ведь, проживая в центре муниципалитета, у меня есть шанс пройти по дворам, в которых живут щедрые, а значит, более любимые коммунальщиками горожане. Значит, здесь, в центре, все лето будет вовремя скошена трава! Но больше всего порадовало, что к моему дому УК Татьяны Владиленовны не имеет никакого отношения.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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