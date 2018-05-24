Школа «первых»

В Балабанове воспитывают лидеров.

Быть активным - еще не значит быть вожаком, человеком, способным вести к цели других. Частично эти качества заложены от природы, остальное - кропотливый труд над собой, смешанный с желанием впитать знания и умения, передаваемые наставниками.

В Балабанове это поняли много лет назад, создав интерактивную площадку для молодежи, готовой не просто приносить пользу обществу, но и развивать качества, которыми должен обладать каждый литер.

Директор балабановского Дома культуры Ирина НИКИФОРЕНКО при поддержке местной администрации, смогла собрать воедино самых активных мальчишек и девчонок, которые не только являются незаменимыми помощниками города, но и имеют все задатки для того, чтобы в будущем стать первыми в любом начинании.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ

- Ирина Александровна, вы со своими ребятами недавно вернулись с очередных сборов лагеря «Лидер». Они проходят ежегодно, но для вас, вероятно, и этот год стал особенным.

- Да, сборы прошли уже девятнадцатый раз, и следующие будут юбилейными. Но каждый год у на, как последний, и у «Лидера» даже есть негласный девиз «Спасибо, что живой», поскольку каждый раз возникают сложности. Слава богу, они не связаны с финансированием, так как администрация нас поддерживает. Но сейчас были опасения в отношении педсостава: одни ушли в армию, другие обзавелись семьями и детьми. Тем не менее, этот слет был в некотором роде переломным, ведь вожаками стали ребята, которые уже прошли школу «Лидера», проверили свои личные качества на каких-то проектах, и сейчас стали частью нашего педсостава. К слову, по возвращении появились претенденты, которые в будущем поведут за собой новых участников слета. Так что у нас есть преемственность. И, как мне кажется, этот «Лидер» был очень крутым!

ОСОБАЯ ПЛОЩАДКА

- У этого проекта есть возрастные ограничения: вы берете ребят от 14 лет и не берете одиннадцатиклассников.

- В основном это так, но бывают и исключения. На площадку «Лидера» могут попасть ребята и тринадцати лет, если они уже активно проявляют себя на уровне школы. Ведь мы работаем с образовательными учреждениями города, и именно они отвечают на наше предложение направить детей на тренинг. Одиннадцатиклассников в этом случае не направляют из-за того, что сборы проходят в апреле-мае, когда у них на носу экзамены. А потом, главная идея нашей площадки - развивать лидерские качества у школьников, а выпускники уже выходят из этой категории. Но особенно отличившие в волонтерской деятельности тоже могут попасть на нашу площадку. В общем, все индивидуально.

- Знаю, что, однажды побывав в «Лидере», большинство молодежи едет и на следующие сборы. Если посчитать, то получается, что каждый школьник может попасть на слет раза три-четыре. Это значит, что основной состав неизменен на протяжении этих лет. Из этого следует, что вашему педсоставу приходится каждый раз разрабатывать новую программу, чтобы не повторяться?

- В этом и заключается сложность подготовки к проведению «Лидера». У нас есть три полных программы и одна комбинированная. Но, тем не менее, мы постоянно их обновляем.

Дети действительно просятся в лагерь повторно, потому что в нем особая атмосфера, при том, что свободного времени у них практически нет: с раннего утра и до ночи каждый день расписан по минутам.

Программа «Лидера» разрабатывалась психологами педуниверситета им. Шолохова, поскольку первые сборы проводились именно этим вузом, выпускником которого являюсь и я, и другие наши вожатые. Это форма тренинга-марафона, а у нее есть достаточно долгосрочный эффект.

Мы находимся на слете 48 часов, но у детей ощущение, что этот тренинг длится намного дольше. Это происходит из-за того, что они постоянно находятся в динамике, получают большой объем информации, «переламывают» себя, преодолевая ощущение усталости и барьера в общении. А потом, там действительно интересно и весело!

НЕ КАЖДЫЙ

- Количество участников «Лидера» - сорок школьников. За годы его проведения вы уже наверняка понимаете, сколько из них смогут реально стать лидерами?

- Поскольку состав участников формируется на уровне школ, возникают некоторые нюансы. Несмотря на то, что в Положении прописано: на нашу площадку должны попадать дети, составляющие актив учебного заведения, учителя иногда забывают об этом. В результате появляются те, кто вовсе не являются активными. Пребывание в «Лидере» приносит им определенную пользу, к примеру, снимет барьеры в общении со сверстниками, но, тем не менее, это - не их «тема», и они больше сюда не вернутся. Еще одна часть - активные ребята, с удовольствием участвующие в наших проектах и за пределами «Лидера», например, они являются участниками волонтерского движения, но в силу характера они не стремятся быть вожаками. Но десять из общего числа - это именно те, кто в будущем, безусловно, станут настоящими лидерами.

ЦВЕТ ПОМОЩИ

- Ирина Александровна, в «Лидер» чаще попадают ребята, которые являются костяком волонтерского движения?

- Все происходит наоборот. Кто постоянно приезжают в лагерь, потом становятся костяком волонтерского отряда. Это именно тот эффект, о котором я говорила ранее. Дети привыкают, что в «Лидере» они постоянно в движении, общаются другом с другом. Поэтом по возвращении начинают интересоваться: а есть ли еще возможность реализовать свою активность? А мы им: пожалуйста, есть же волонтеры!

После наших сборов ежегодно наблюдается всплеск заинтересованности к этой работе, но постепенно он угасает, и остается не более десяти-пятнадцати ребят. Не все они приходят к нам, часть реализует себя в других молодежных движениях города и района.

Изначально мы не ставим цели воспитать волонтеров, это происходит как вторичный эффект. Главное на тренингах - раскрыть качества каждого ребенка, которые он по ряду причин не может продемонстрировать в обычных условиях. Также это обучение открытости, коммуникабельности. Вот свежий пример: на этих сборах вместе оказались ребята из параллельных классов одной школы. Они визуально друг друга знали, но никогда не общались, а «Лидер», можно сказать, познакомил их.

Это очень важно - уметь общаться со своими сверстниками, тем более для подростков. И еще очень важно межшкольное общение, которое у них происходит и после сборов.

- Тем не менее, волонтерство трудно представить отдельно от «Лидера», и наоборот. А потому спрошу именно про бескорыстное общественное служение. Как высоко вы оцениваете уровень вашего отряда?

- Без ложной скромности скажу, что он лучший в Боровском районе. Однажды в «Неделе» написали о наших ребятах - «известные всем желтые футболки». Это действительно так, наши ребята в желтых футболках с надписью «волонтер» работают на всех мероприятиях города, а при необходимости помогают на районных проектах.

Мы работаем не на бумаге, не делаем постановочных фото для отчетов. Более того, у нас иногда и фотографии-то найти сложно, потому что все заняты работой и делать «кадры» некому и некогда.

Буквально на «Лидере» мы говорили с нашим педсоветом о ребятах-волонтерах, и мои коллеги сказали: «Знаешь, они настоящие!». И это действительно так, наши ребята - лучшие. Они - крутые!

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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