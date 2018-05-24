Решение проблемы с канализацией в Балабанове «висит» на Минобороны

На днях прошло совещание, посвященное ситуации с водоотведением в Балабанове. Как отметил глава местной администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, путь для решения этой уже давно назревшей проблемы только один - реконструкция очистных сооружений на территории улицы Дзержинского. По его словам, там необходимо увеличить пропускную способность с 2,5 тысяч кубометров в сутки до 10-15 тысяч.

- С потенциальным концессионером из Московской области мы прорабатываем этот вопрос уже в течение полутра месяцев. Что касается очистных бывшего «Союз-центр» (бывшей «спички»), то делать их бессмысленно, поскольку река Истья большее количество стоков просто не примет, - пояснил Вячеслав Викторович.

Однако загвоздка пока заключается в том, что сооружения, о которых идет речь, находятся в процессе передачи из Министерства обороны в собственность администрации города.

- Мы свое согласие дали и сейчас ждем приказ первого заместителя Министерства обороны. В общей сложности нам должны передать 59 объектов. Трудность там состоит в том, что некоторые объекты они сразу не передают с землей и ее можно оформлять годами. Однако подсобные хозяйства мы хотим получить сразу, чтобы начать реконструкцию очистных сооружений, - отметил градоначальник.

Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ выразил готовность посодействовать в решении этого вопроса.

- Если нужна будет какая-нибудь помощь по взаимодействию с Министерством обороны с моей стороны или со стороны областных органов, то дайте знать и мы будем тоже содействовать, - обратился к Вячеславу Парфенову Николай Александрович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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