24.05.2018

В районе «добивают» выявленные ОНФ мусорные свалки



В Боровском районе продолжается работа по устранению стихийных свалок, занесенных в интерактивную карту ОНФ. Как рассказал заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, мусорные завалы были устранены в таких поселениях, как Балабаново, Совьяки, Ворсино, Кривское.

Кроме того, в ближайшее время должны ликвидировать оставшиеся нагромождения в Боровске, Ермолине, совхозе Боровском, а также в СП Асеньевское. Впрочем, как рассказала глава местной администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА, обозначенную активистами свалку в деревне Абрамовское уже убрали.

Тем не менее, как заметили боровские чиновники, несмотря на то, что в районе уже справились со значительной частью завалов, тем самым достаточно оперативно отреагировав на замечания, в ОНФ пока не слишком торопятся убирать с карты Боровского района ранее зафиксированные проблемные точки.

В связи с этим глава администрации Боровского района поручил Алексею Степанову связаться с руководителем ОНФ по Калужской области и решить этот вопрос. А для того, чтобы работа по очистке боровских территорий была более убедительной и наглядной, Алексей Евгеньевич попросил руководителей местных поселений направлять ему фотоотчет по уборке каждой свалки, который затем перенаправят в ОНФ.

Константин ЕРЕМЕНКО

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