Душевные терзания

Боровские депутаты приняли ФОК только со второй попытки.



Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в боровском бору было весьма долгим и трудным процессом, в ходе которого постоянно затягивались сроки, менялись подрядчики и руководители. Тем не менее, в конце прошлого года красная ленточка была перерезана, и учреждение распахнуло свои двери для всех любителей спорта. Оставалось лишь уладить некоторые формальности и официально передать объект в муниципальную собственность района.

Именно это и предстояло утвердить депутатам боровского Районного Собрания на их недавнем заседании. Однако неожиданно в ходе этой, казалось бы, простой процедуры возникли проблемы.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ

Вопросы к качеству строительства ФОКа начали возникать еще до того, как он был введен в эксплуатацию. Как оказалось, остались они и сегодня, и, несмотря на то, что спорткомплекс начал функционировать совсем недавно, кое-где он уже требует ремонта. Тем не менее, позиция боровских чиновников такова, что здание принимать нужно в любом случае, тем более что уже не за горами новый учебный год, а обнаруженные недоработки следует исправлять в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

Однако, к недоумению многих депутатов, при делегировании объекта из собственности области в район даже не был как следует составлен передаточный акт. Во всяком случае, именно так заявил Владимир ЦВЕТКОВ.

- Это какая-то бухгалтерская бумага. В передаточном акте должно быть четко прописано, что и сколько стоит. Мы принимаем 107 миллионов на основании одной бумажки, где просто написано «107», - возмутился Владимир Алексеевич.

Но деваться, по сути, народным избранникам было все равно некуда: ФОК уже давно стоит и вовсю работает. Добровольный отказ от него спровоцировал бы грандиозный скандал на всю область, поскольку это означало выкинуть на ветер те самые 107 миллионов рублей.

- Нам это здание передают из собственности области. Если уважаемые господа депутаты могут построить такой комплекс самостоятельно, то давайте не будем его принимать, - предложила заведующая правовым отделом администрации Боровского района Вера АБРАМОВА.

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ

Присутствовавший на заседании глава Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ заверил депутатов, что вхождение в районную казну данного объекта вовсе не означает, что власти будут мириться с выявленными в ходе строительства упущениями.

- Нужно как можно быстрее начинать претензионную работу с подрядчиком по имеющимся замечаниям. Ее пока вести никто не может, - прокомментировал Николай Александрович.

Однако при голосовании о переводе ФОКа в собственность муниципалитета мнения депутатов разделились поровну - 7 выступили «за» и 7 «воздержались». Такой расклад означал, что район отказывался от столь дорогого «подарка» области. Ситуация в зале заседания стала весьма напряженной.

Николай Калиничев отметил, что необходимые документы Боровский район в любом случае получит. Иначе тот областной орган, который за это отвечает, получит «по шапке» от правового управления администрации губернатора и контрольно-счетной палаты Калужской области. Так что в этом плане народные избранники могут не волноваться - ФОК нужно брать, и уже затем спокойно решать, как быть с имеющимися в нем проблемами.

- Завтра, когда губернатору доложат, что Боровский район не принял ФОК, он спросит: «Почему?». Мы ему ответим, что у нас нет каких-то документов? Я вас уверяю, все будет предоставлено, - поручился перед депутатами Николай Калиничев.

В итоге, после повторного голосования картина поднятых рук изменилась - практически все думцы согласились со словами поручителя, и лишь один Владимир Цветков по-прежнему остался при своем, воздержавшись от данного решения. При этом народные избранники договорились создать комиссию по установлению порядка приема ФОКа в муниципальную собственность, которая должна выяснить, как будет происходить этот процесс и были ли допущены в ходе него нарушения.

Константин ЕРЕМЕНКО

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