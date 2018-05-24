Вонь на вонь

Боровчанка поделилась секретами выживания в условиях конализационного коллапса.



Весьма неприятный сюрприз ждал на днях боровчан, живущих поблизости с местным рыбным цехом. Несколько дней им пришлось вдыхать неприятный канализационный запах, с характерными нотами даров моря.

Эта ситуация настолько возмутила проживающую здесь городскую активистку Веру АБАЛАКОВУ, что она не просто опубликовала в одной из социальных сетей два поста на «вонючую» тему, но даже поделилась лайфхаками своего выживания.

«ПРИВЕТ РЫБНОМУ ЦЕХУ»

Советами о том, как сделать свою жизнь удобной при помощи подручных средств, пестрит любая соцсеть в интернете. Однако Вера Абалакова, похоже, открыла новое направление в этом деле.

Как сообщила женщина, подвал в ее доме неожиданно стал заливаться канализацией, причем среди повеявшей вони отчетливо чувствовались рыбные «благоухания».

- Вместо аромата сирени стоит стойкий запах гнилой рыбы (привет рыбному цеху в соседнем здании, после появления которого и стала забиваться наша канализация, но у цеха грамотные юристы, доказывающие, что с очистными в цеху все в порядке!). УК «Строй-Белан», у которой имеется своя машина для откачки всякой бяки, сейчас выполняет эту работу вместо того предприятия, что эксплуатирует канализационные сети, так как у них, оказывается, такой машины нет, - поведала интернет-пользователям Вера Ивановна.

Далее в своем посте она задалась вопросом, почему обслуживание очень старой и сложной в эксплуатации канализационной сети на улице Некрасова передали организации, не имеющей технических возможностей и желания «реконструировать то, что она повесила себе на шею».

- И еще вопрос: не желает ли администрация Боровска создать комфортную городскую среду не только в виде лавочек и фонарей, а в виде неаварийных КНС? - продолжает Абалакова. - В углу моей квартиры на первом этаже - следы черной плесни. Если она сейчас снова «проснется», то кто скажет, к кому предъявлять досудебные претензии?

По словам Веры Ивановны, для того, чтобы спастись от жуткой вони, ей пришлось поставить на огонь кастрюлю с водой и высыпать туда полпачки хорошего кофе.

- Вот уже полчаса кипячу, и теперь стало полегче. Кофе перебивает ... - пояснила она.

СНАЧАЛА ЗВОНОК

Однако решить проблему лишь с помощью кофе оказалось не так непросто, поэтому женщина прибегла к более действенному способу и покрасила в подъезде перила. Благо, что это она собиралась сделать уже давно.

- Попросила в управляющей компании 3 банки масляной краски - желтую, белую, красную, они все оперативненько привезли, и вот сейчас только закончила красить. Запах краски все-таки сбил запах рыбы! - отметила Вера Ивановна.

Также ей посоветовали поджечь в подъезде лавровый лист, что «придаст пикантности» жуткому рыбному запаху. Впрочем, и этот способ оказался малоэффективным.

- Лавровый лист не пошел, возникает запах горелого мяса, который я не выношу. Побрызгала в подъезде все тем же кофе, - поделилась она с пользоватеями сети.

Во всей этой истории непонятна роль городских властей, которая, по идее, должна вмешаться в столь возмутительно-вонючую ситуацию. Однако, как рассказал боровский градоначальник Михаил КЛИМОВ, в администрацию с подобными жалобами никто не обращался.

- Люди разразятся постами в интернете, но не могут позвонить в специализированные службы, чтобы про это сообщить. Это неправильно. Мы разберемся в этом вопросе, но все-таки хочется попросить жителей в таких случаях сначала обратиться в Единую диспетчерскую службу или в администрацию, а только после этого уже выкладывать пост в интернете, - пояснил Михаил Павлович.

Что касается состояния городских канализационных сетей, то они, по словам Климова, более-менее в порядке. Так что сильно беспокоиться об это не стоит.

- Все что возможно, мы за последние несколько лет отремонтировали и привели в порядок. Это касается как водоснабжения, так и канализации. Остаются системные проблемы нехватки воды в летней период. Но сейчас мы с Водоканалом этот вопрос устраняем. Что касается канализации, то бывают небольшие аварии, но они носят текущий характер и не более того. На общем водоотведении это не отражается, - пояснил Климов.

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Возвращаясь к частному от общего, а также к совету Михаила Павловича сначала сообщить «куда надо», заметим, что проблему затопления подвала своего многоквартирного дома Вера Абалакова обещала решать по возвращении из командировки, в которую собиралась в перерывах между варкой кофе и покраской подъезда.

К слову, по ее мнению проблема «частная» заключается в том, что канализационные сети обслуживают разные организации, а они между собой, как известно, договориться не могут, поскольку разговор этот, как понимаете, крутится вокруг денег на ремонтные работы.

Между тем пользователи соцсети продолжают делиться своими лайфхаками, а также советами по судебным искам.

Иван КРЕЧЕТ

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