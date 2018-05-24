Всем сестрам...

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В Боровском районе распределили дополнительные бюджетные средства.

Заместитель главы администрации Боровского района - заведующая отделом финансов Анна ГОРЯЧЕВА рассказала об изменениях, которые планируется внести в районный бюджет на этот год. Таким образом, расходная часть казны увеличится почти на 117 миллионов рублей.

БЕДНЫМ И МНОГОДЕТНЫМ

В первую очередь дополнительные денежные переводы будут направлены в боровские поселения. В частности, 5 миллионов рублей на благоустройство получит Ермолино. На эти деньги планируется выполнить работы, обозначенные в рамках рейтингового голосования, а также сделать дорожку к кладбищу в Русиново. Кроме того, в рамках выигранного городом областного гранта по инициативному бюджетированию из районного бюджета выделят один миллион рублей. Еще 750 тысяч Ермолино получит на детскую площадку, которую планировалось сделать еще в прошлом году.

Боровск на ремонт дорог получит 4 миллиона 189 тысяч рублей. Как пояснила Анна Владимировна, такая финансовая поддержка является своего рода компенсацией за аренду расположенных в Боровске районных административных помещений. Также районному центру выделят миллион рублей из фонда инициативного бюджетирования на создание канализационной системы и водоотведения нескольких улиц.

Свой дополнительный миллион рублей на обустройство пешеходной дорожки на Гагаринском поле получит и Балабаново. Столько же направят в СП Кривское на ремонт дорог на ул. Сельскохозяйственной и Центральной. Также на отсыпку дорог щебнем самые бедные муниципальные образования района (Ермолино, СП Кривское, СП совхоз Боровский) получат еще по миллиону рублей.

Кроме того, уточнение бюджета коснулось и распределения средств фонда приоритетных проектов, куда муниципальными образованиями района было внесено 56 миллионов рублей. В соответствии с решением консультативного совета эти деньги были поделены следующим образом: Балабаново - 6,5, Боровск - 5,5, Ермолино - 4,9, СП Асеньевское - 11,3, СП Совхоз Боровский - 6, СП Ворсино - 7,5, СП Кривское - 3,2, СП Совьяки - 3 миллиона рублей.

Остаток средств фонда приоритетных проектов в размере чуть более 8 миллионов рублей планируется направить на обустройство территорий, выделенных многодетным семьям.

МИЛЛИОНЫ СОЦБЛОКА

По словам Анна Горячевой, значительные изменения внесены в бюджет по части финансирования ремонтных работ в образовательных учреждениях. Таким образом, эти расходы увеличены на 16 миллионов 611 тысяч рублей.

Для закупки тест-полосок и обучения персонала возрастет ассигнование Центральной районной больницы на 148 тысяч рублей. Еще 300 тысяч учреждение получит на поднаем жилья медицинскими работниками. Также в связи с недостаточным областным финансированием врачи обратились в администрацию района с просьбой купить коагулятор - прибор, который позволит делать лапароскопические операции.

- Мы договорились, что после проведения конкурсных процедур необходимые денежные средства будут выделены. Это улучшит объем медицинской помощи в Боровском районе, - пояснила Анна Владимировна.

Значительная поддержка будет оказана и социальному блоку. Например, увеличится финансирование по программе «Старшее поколение» для материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, также дополнительные средства пойдут пострадавшим от пожара жителям.

На приобретение спортивного инвентаря выделены средства Ермолинскому техникуму, также дополнительное финансирование получат школы на учебную литературу, промывку систем отопления и улучшение их материально-технической базы.

Также на 1 миллион 287 тысяч возрастет ассигнование на проведение спортивных мероприятий. Более 4 миллионов получит Районный Дом культуры на создание кинозала, который планируется сделать благодаря выигранному федеральному гранту.

Помимо этого, с июня было решено увеличить доплату водителям школьных автобусов, составлявшую в прошлые годы 2 тысячи рублей. Теперь с учетом данных изменений заработная плата водителей составит 20 тысяч рублей в месяц.

Константин ЕРЕМЕНКО

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