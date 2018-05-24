Провальный бизнес-план поселился на обочине автодороги А-108

Неудачные идеи в голове каждого бизнесмена могут появляться несчетное количество раз. Но далеко не все они вырываются наружу в виде реальной реализации проекта, а случись такое, о горе-эксперименте пытаются поскорее забыть.

Однако в балабановском случае оперативно стереть из памяти сомнительную коммерческую затею не получается. Более того, она «наследив» в центре города, вылезла грыжей на его обочине.

БИЗНЕС-ХАОС

Два года назад в Балабанове чуть не случилось экономическое чудо. На муниципальном рынке появились ряды металлических павильонов, пришедших на замену старым тряпичным палаткам. Для города, жители которого давно сетовали на безобразное состояние территории, занятой торговым предприятием муниципалитета, это могло стать новым шагом на пути развития предпринимательства. Однако саму идею загубила обычная человеческая алчность.

На предпринимателя, засеявшего пространство этими «коробками», начали жаловаться рыночные торговцы. Они заявляли, что их выживают с годами насиженных мест, вынуждая выкупать эти палатки по неоправданно высокой стоимости. А альтернативы для старых навесов практически нет, поскольку количество выставленных рядами нестационарных торговых объектов (НТО) превзошло все возможные разумные экономические планы.

Тем не менее, крах бизнес-идеи неудачливого бизнесмена общественность и депутатов, узнавших о переменах на муниципальном рынке де-факто, вовсе не волновал. Их беспокоила безопасность на территории МУП, на которую закрыли глаза и руководство рынка и администрация города во главе с Павлом АВЕКОВЫМ.

Длинные ряды металлических построек совсем не имели разрывов для экстренных проходов покупателей, расстояние между рядами местами было чуть больше метра, а по верху тянулись «сопли» проводов и «парашюты» пленочных укрытий от осадков.

БОРЬБА НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

Добиться того, чтобы администрация взялась за наведение порядка на рынке, депкорпусу удалось только после смены главы администрации. В свою очередь, Вячеслав ПАРФЕНОВ создал МУП «МФЦОН», объединивший все оставшиеся муниципальные предприятия. И теперь на плечах его директора Бориса СЕРГЕЕВА лежит ответственность за благоустройство рынка, который приносит хороший ежегодный доход в бюджет поселения.

В начале 2018 года «бумажная война» в виде письменных претензий к предпринимателям, имевшим внушительные долги за аренду площади, перешла к реальным действиям. Торговые павильоны тех, кто не смог заплатить, а также те НТО, которые вообще стояли пустыми, начали потихоньку вывозить. Однако вместе с тем, как начали рядеть ряды в центре города на муниципальном рынке, их аналог стал появляться на обочине автодороги А-108. Сейчас там стоит уже тринадцать пустых павильонов в два ряда, с неброским объявлением об их продаже.

Казалось бы, все отлично, МУП «МЦОН» добился требуемых депкорпусом результатов: НТО выселил и обещает демонтировать еще десяток, следом за этим приступит к расстановке оставшихся торговых точек в соответствии с планом, утвержденным пожарными (с шестиметровым проездом для техники экстренных служб по периметру и трехметровыми проходами между рядами павильонов), приведет в должный вид электропроводку и снимет все незаконные «крыши», которых, по плану, вообще быть не должно.

Тем не менее, очищая одну территорию от «лишних» НТО их владелец выстраивает ряды в другом месте, порядком портящем вид города, поскольку эти, напоминающие бараки для гастарбайтеров, палатки, хорошо видны каждой проезжающей машине по дороге из Балабанова в Боровск.

Как прокомментировал замглавы администрации по горхозу Михаил ИВАНОВ, участок земли, на котором выстроился «торговый ряд», принадлежит тому же предпринимателю. Администрация уже беседовала с ним на эту тему, требуя убрать с видного места оставшиеся не у дел павильоны, и тот к 9 мая обещал их убрать. Но, вероятно, что-то опять пошло не так!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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