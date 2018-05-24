Красота требует жертв

Статус исторического поседения заставит боровчан соответствовать.

Боровск является одним из самых привлекательных для туризма малых городов России, что неудивительно, ведь здесь буквально все пропитано духом истории. К тому же сегодня немало делается для того, чтобы сохранить его первоначальный облик, а в будущем с помощью федеральной власти эта работа должна стать еще более масштабной и основательной.

МОСКВА ПОШЛА БОРОВСКУ НАВСТРЕЧУ

Разговоры о необходимости придать Боровску историческое значение в общегосударственном масштабе ходили уже давно, но когда дело касалось практической стороны реализации данной идеи, сразу возникал вопрос: кто будет за все это платить? До сегодняшнего дня подразумевалось, что вся нагрузка ляжет на городской бюджет и как следствие - на жителей. Ведь подобное развитие событий влечет за собой огромные финансовые затраты как на проектные и изыскательские работы, так и на необходимые историко-культурные исследования.

Скромный боровский бюджет вряд ли мог бы потянуть такую ношу и при этом городу не досталось бы вместе с новым статусом никаких выгод, а лишь масса обременений. Превращаясь, по сути, в один большой памятник, Боровск не получал ни копейки на то, чтобы поддерживать многочисленные объекты культурного наследия на должном уровне. А так как разрешение на различные виды строительных и ремонтных работ придется согласовывать с Москвой, что значительно усложнит эти процедуры, то и интерес к инвесторов к Боровску мог сильно уменьшиться. В результате, вместо сохранения и развития, районному центру светило бы медленное увядание и разрушение. Поэтому идти на такой шаг в местной администрации категорически отказались.

По словам главы администрации Боровска Михаила КЛИМОВА, историческое поселение - это большой проект, основанный на истории города, на его изначально созданной планировке и архитектуре. Но для простых боровчан это будет выглядеть в виде набора регламентов, то есть жестких правил, направленных на упорядочивание строительства и благоустройства.

- Например в границах исторического поселения, а оно не будет охватывать весь город, домов в сайдинге и забора из профнастила мы больше не увидим, - говорит Михаил Павлович. - И это только один из примеров. Так что, получая определенные минусы в виде сплошных ограничений, мы хотели от этого увидеть и свои плюсы. Неоднократно мы встречались с руководством различных областных и федеральных ведомств, отстаивая свою позицию и объясняя, что статус ради статуса не поможет сохранить Боровск.

На федеральном уровне долгое время не были готовы обеспечить этому процессу материальную поддержку, и дело много лет не двигалось с мертвой точки. Однако недавно все кардинально поменялось и Боровск все же добился своего.

- Я рад, что наша позиция была услышана. Москва обратила на нас внимание и согласилась сама выполнить необходимые проектные работы и главное - профинансировать их. Также нам удалось договориться о плотном взаимодействии с федеральными органами власти и полном содействии с их стороны, - подчеркнул Михаил Павлович.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Как отмечает Климов, воплощение в жизнь этого проекта будет делом не простым и очень трудоемким, поскольку он должен опираться на глубокие исторические и культурные корни Боровска. Но с учетом достигнутых договоренностей, местная власть сможет активно отстаивать свою позицию по сохранению или наоборот изменению внешности того или иного городского объекта.

По мнению Михаила Павловича, перемена позиции федералов по отношению к Боровску в том числе обусловлено и общей тенденцией по усилению поддержки малых городов России. Не случайно недавно для них был объявлен грантовый конкурс на лучший проект в сфере благоустройства, в рамках которого районный центр собирается преобразить Городище.

- Мы пока включены в категорию «малые города», где около 450 участников. Но исторические поселения выделены там в отдельную группу и их всего 50. Соответственно внимания им будет уделено намного больше, - говорит Михаил Климов.

Будущий статус Боровска особенно актуален с учетом политики администрации по формированию туристической сферы, что будет притягивать сюда людей со всей станы. Сегодня город посещает немало людей, желающих посмотреть на старинные церкви и постройки, и этот интерес с каждым годом только увеличивается. Тем более что уже намечены планы по дальнейшему развитию поселения.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА

Стратегия боровского градостроения направлена на появление помимо площади Ленина еще одного центра города в районе перекрестка улицы Ленина и Мира. Причем для этого здесь уже сделаны первые шаги - проведено благоустройство, установлен фонтан, а также возводится современное жилье. Причем, как отмечает Михаил Климов, застройщик очень аккуратно подходит к тому, чтобы не испортить облик этого места, стараясь максимально органично вписать новостройки в историческую городскую композицию.

- Нашей глобальной задачей является возведение вдоль улицы Ленина нового микрорайона, с выходом на улицу Мира. Там должны быть достойные квартиры, рестораны, кафе. Я уверен, что это привлекло бы народ из близлежащих городов, в том числе и Москвы - то есть людей, для которых важен комфорт, но уставших от городской суеты и желающих жить в экологически благоприятным условиях. Важно, что эти дома полностью соответствуют нашим правилам землепользования и застройки, являющимся одними из самых строгих в Калужской области, и будут украшением Боровска, - отметил Михаил Павлович.

Что касается старых расселенных построек, а их в Боровске 17, то некоторые из них снесут, а другие, представляющие собой культурно-историческую ценность, отреставрируют.

- Процесс их восстановления должен быть полностью подконтрольным и управляемым. Мы намерены плотно общаться с потенциальными инвесторами и выяснять, что они хотят там сделать. Не хотелось бы получить очередные магазины - у нас их и так хватает. Ведь уже идет процесс изменения структуры экономики города, она переключается на туристические рельсы и нам нужны объекты, направленные именно на развитие туризма. Многие из местных предпринимателей поняли этот тренд, и мы плотно с ними общаемся в данном направлении, - говорит Михаил Климов.

По его словам, сейчас ясно, что тем, кто не уловит этот изменившийся вектор развития, догонять будет очень сложно. Тем более в Боровск уже приходят серьезные представители бизнеса.

- А в отношении расселенных зданий, представляющих культурную ценность, мы будем использовать в первую очередь механизм государственно-частного партнерства. Одним из его вариантов является предоставление объектов в аренду на 49 лет под целевое использование с обязательством их реставрации в течения определенного срока, - пояснил Михаил Климов.

Например, точно сохранят дом Голофтеевых на ул. Энгельса, а вот строение на ул. Ленина, 42, соседствующее со скульптурой девочки с зонтиком, ждет демонтаж. Как поведал Михаил Климов, к этому месту уже есть интерес со стороны инвесторов, намеренных выстроить новое здание, причем примерно в том же виде, что и нынешнее - каменный низ, а верх стилизован под дерево.

- Нам бы хотелось, чтобы это строение было выполнено полукругом и представляло собой задник для нашего сквера, а по его центру должна быть установлена арка. Также в будущем нужно привести в порядок прилегающую территорию, чтобы дома на этой улице вписывались в общую концепцию застройки, - поделился планами градоначальник.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ СКАЛЬПЕЛЬ

Нельзя не признать, что в пределах исторического поселения федерального значения боровчанам придется привыкать к порой не самым комфортным реалиям. Ведь чтобы не портить панораму кому-то придется перекрашивать свой дом, а кому-то даже менять забор. Однако, по мнению Михаила Климова, это вынужденные последствия, и их нужно пережить ради будущего Боровска, а администрация в любом случае постарается их минимизировать.

- В перспективе мы должны получить благоустроенный город, с красивыми домами, тротуарами, куда будут стремиться новые жители и просто будет приятно прогуляться. Это наша цель и мы к ней идем. Я очень рад тому, что нам присвоят этот статус и именно в том виде, в котором мы его предлагали изначально. Для нас это серьезный шаг в развитии поселения, и им нужно пользоваться очень аккуратно, как хирургическим скальпелем: с одной стороны - не навредить, с другой - привлекать с его помощью дополнительное финансирование и ресурсы, - подчеркнул Михаил Павлович.

Ожидается, что первые работы по данному проекту должны начаться уже в конце нынешнего лета.

Константин ЕРЕМЕНКО

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