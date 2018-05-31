31.05.2018

Балабановских детей вновь позовут во двор



Сотрудники балабановского Дома культуры готовятся провести праздник для юных горожан - День защиты детей. На 1 июня здесь уже разработаны развлекательные программы, которые отыграют в разных микрорайонах города.

Предстоящая пятница станет официальной точкой отсчета школьных каникул, на которые у коллектива ДК запланирована программа, обкатанная двумя предыдущими годами.

Как пояснила директор учреждения культуры Ирина НИКИФОРЕНКО, со следующей недели будет дан старт активному отдыху - спортивно-развлекательной программе  «Выходи во двор играть». Веселые эстафеты и конкурсы в микрорайонах Балабанова будут проводиться по вторникам, а по четвергам детвору ждут в ДК на просмотр мультиков.

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