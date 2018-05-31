31.05.2018

Голубое топливо продолжит свой путь



В этом году голубое топливо планируется подвести к Уваровскому, а также построить уличные газопроводы в деревне Подсобное хозяйство дома отдыха «Балабаново» и улице Текстильной в Ермолине. Кроме того, 4 балабановских дома оборудуют котлами индивидуального газового отопления.

Также в сельских поселениях Асеньевское и Совьяки для решения газового вопроса составлен график сходов жителей ряда населенных пунктов. А уже в следующем году приступят к строительству межпоселкового газопровода протяженностью в 18,2 км Тимашово - Городня - Писково с отводом на Сороковеть, Бавыкино, Машково, Заречье. Помимо этого, в настоящее время проводится проектирование газопровода в деревне Сатино, где расположены участки для многодетных.

Что касается существующей в СП Асеньевское проблемы нехватки лимита на газ для частных домовладений, то в ближайшее время в Министерстве строительства и ЖКХ по этому вопросу состоится совещание. Ожидается, что некоторые предприятия освободят часть своих лимитов для нужд населения.

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