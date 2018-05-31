31.05.2018

В Балабанове ждут реакции от ГП «Калугаоблводоканал»



Череда аварийных ситуаций, возникающих в последние месяцы в Балабанове по линии водоснабжения и водоотведения, стала поводом для очередной встречи администрации города с руководством ГП «Калугаоблводоканал». На минувшей неделе прошло выездное совещание, во время которого участники встречи побывали на станции обезжелезивания, работающей на муниципалитет. Как рассказал позже зам главы администрации Михаил ИВАНОВ, удручающее состояние данного объекта удивило всех участников встречи.

- На город работает только один насос, который периодически «встает». На обслуживании станции задействованы несколько человек, среди них - девушка и бабушка, совершенно не понимающие, как запустить оборудование в случае его отключения. В минувший выходной случилась очередная аварийная остановка, и подключить насос смогли только после того, как приехал сотрудник из Боровска, - поделился Михаил Александрович.

Мнение о том, что абонентам Балабанова не хватает объема воды, Иванов опроверг. По его мнению, решение проблемы бесперебойной работы насоса способно снять возникающее подозрение.

В ходе обследования объекта договорились о том, что ГП «Калугаолводоканал» в этом году проведет ремонтные работы на кровле и отопительной системе станции обезжелезивания.

Кроме того, обсудили работу канализационной системы, в частности на улицах Коммунальной и Лесной, где также задействовано по одному насосу. Как подметили в администрации, этого крайне недостаточно, чтобы обеспечить полноценную работу оборудования.

Минувшее совещание в очередной раз подарило муниципалитету надежду на то, что ГП «Калугаоблводоканал» займется-таки своим ветхим имуществом, и сможет постепенно решить проблемы, которые негативно сказываются на обслуживании балабановского жилфонда. Однако пока точный список предполагаемых работ никто не стал озвучивать.

- Все наши предварительные договоренности зафиксированы в протоколе совещания. Но мы сейчас ждем официально подтвержденный план действий собственника имущества, - пояснил Михаил Иванов.

Напомним, что два года назад администрация Балабанова передала имущество, задействованное в водоснабжении и канализовании города из муниципальной собственности на баланс ГП «Калугаоблводоканал». С этих пор местная власть не имеет права тратить средства бюджета не ремонт и содержание водного хозяйства.

Анна КНЯЗЕВА

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