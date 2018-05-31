31.05.2018

Михаил Климов «просветил» коллег



Коммунальщики Боровска теперь будут бороться с ямами на дорогах, в том числе, с помощью так называемого холодного асфальта. На днях мэр города Михаил КЛИМОВ провел для глав поселений района демонстрацию эффективности данного материала. Его преимущество в первую очередь заключается в том, что он может храниться в резерве столько, сколько это потребуется, и для работы с ним не нужно никаких специальных приспособлений.

Причем, если при укладке горячего асфальта значительная его часть зачастую успевает остыть и стать непригодной для применения, то с его холодным вариантом такой проблемы уже не будет.

Для того чтобы коллеги Михаила Павловича могли убедиться в удобстве работы данной технологии, была заделана дорожная неровность возле здания районной администрации. Однако, по словам Климова, это только начало.

- Теперь мы будем активно использовать этот асфальт, и у нас всегда будет на всякий случай иметься его определенный запас. Он, конечно, дороже обычного, но зато позволяет действовать намного оперативнее, - отметил Михаил Павлович.

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