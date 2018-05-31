Балабановские спортсмены получат подарок от «Звезды»

Еще год назад была озвучена информация о том, что часть тренажеров, закупленных для нового боровского ФОК, будет направлена в балабановский спорткомплекс. Дело в том, что помещения нового спортобъекта, построенного в сосновом бору, полностью заставлены необходимым инвентарем, а потому боровчане готовы поделиться избытком с теми, кто давно мечтает об обновлении оборудования.

Владельцем лишних новеньких тренажеров является детско-юношеская спортивная школа «Звезда», частью которого и является боровский ФОК. Однако осуществить акт щедрости до сих пор мешает бумажный вопрос, а именно отсутствие документации, до сих пор не переданной подрядчиком собственнику.

- Сейчас в «УКСе» признали необходимость исправления передаточных актов и обещали прислать исправленные документы. Как только это произойдет, мы сразу отдадим оборудование, - отметил заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН.

Однако балабановского градоначальника Вячеслава ПАРФЕНОВА такой ответ явно не устроил, поскольку он хотел бы сделать балабановцам подарок в виде новых тренажеров уже ко Дню города, то есть к 12 июня.

Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ поддержал стремление Вячеслава Викторовича и попросил проработать подобный вариант.

- Нужно попробовать обойтись какими-то внутренними документами, чтобы мы могли физически отдать тренажеры, а дальше, думаю, мы уже разберемся с областью и со всеми остальными, - предложил Николай Александрович.

Одним из способов выйти из положения может стать передача оборудования ЦФИСу на ответственное хранение, причем Парфенов выразил желание поставить свою подпись под соответствующим соглашением сразу после совещания, на котором обсуждался данный вопрос.

Также Вячеслав Викторович обозначил еще одну проблему, связанную с развитием спорта в городе, а именно с созданием игровой площадки на территории школы №2 на ул. Дзержинского. Чтобы город мог начать проектирование и строительство в этом отдаленном микрорайоне полноценного открытого спортивного объекта, образовательное учреждение должно передать муниципалитету часть своей территории. Причем для финансирования этого проекта Парфенов планирует в следующем году войти в областную программу, поэтому сейчас на этом месте уже необходимо делать основание.

- Мы пять лет уже обещаем, но ни одного спортивного заведения, ни одной спортивной площадки в «городке» нет. Поэтому там у нас и процветет алкоголизм и наркомания, а несовершеннолетние ведут асоциальный образ жизни. Мы сейчас там сделаем тренажерный зал, но хотелось бы еще и спортивную площадку, - заявил Вячеслав Викторович.

Николай Калиничев в свою очередь эту идею тоже охотно поддержал. Кстати, подобный процесс передачи земли сейчас проходит в школе Ворсина, где местная администрация также намерена построить спортивную площадку.

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